Cancillería china: Reporte sobre supuesta base para espiar en Cuba es una calumnia de EEUU

Cancillería china: Reporte sobre supuesta base para espiar en Cuba es una calumnia de EEUU

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático, Wang Wenbin, pidió a Washington "reflexionar sobre sí mismo y dejar de interferir en... 09.06.2023

Consultado durante una conferencia de prensa sobre los reportes en medios estadounidenses, como Wall Street Journal y Político, de que China y Cuba habían acordado construir una base en isla con el objetivo de monitorear las comunicaciones de EEUU, el funcionario de la cancillería china fue categórico.Wang señaló además que EEUU ocupa ilegalmente, desde hace más de un siglo, la base de la Bahía de Guantánamo en territorio cubano, que ha sido utilizada a manera de un campo de detención de migrantes con virus de inmunodeficiencia humana (VIH) e incluso como centro para llevar adelante detenciones y torturas de maneja extrajudicial."Estados Unidos debe reflexionar sobre sí mismo, dejar de interferir en los asuntos internos de Cuba bajo el lema de la 'libertad', 'democracia' y 'derechos humanos', y levantar de inmediato el embargo económico, comercial y financiero contra Cuba", añadió el portavoz de Pekín.Previamente, ya el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, había rechazado la veracidad de los reportes, calificando a la acusación de "mendaz e infundada"."Son falacias promovidas con la pérfida intención de justificar el recrudecimiento sin precedentes del bloqueo, la desestabilización y la agresión a Cuba y de engañar a la opinión pública de Estados Unidos y de todo el mundo", declaró el número dos de la diplomacia cubana.Curiosamente, un vocero de la Casa Blanca también negó que la denuncia sobre una presunta base china en Cuba fuese cierta. Hablando con la cadena de noticias MSNBC, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que la información era "inexacta".En un mismo sentido, el secretario de prensa del Pentágono, el general de brigada Pat Ryder, declaró el jueves 8 de junio en conferencia de prensa que no tenían conocimiento de pacto secreto alguno entre Pekín y La Habana."Basado en la información que tenemos, puedo decirles que eso no es exacto, que no tenemos conocimiento de que China y Cuba desarrollen ningún tipo de estación de espionaje por separado", afirmó.En un artículo publicado el mismo 8 de junio, el Wall Street Journal afirmaba que China y Cuba habían llegado a un supuesto acuerdo para la instalación de una base de espionaje electrónico en la isla, por la que el gobierno de La Habana recibiría “miles de millones de dólares”.Según la nota, desmentida por todas las partes, este presunto pacto había “despertado la alarma” de la Administración del presidente Joe Biden, que considera a China el principal adversario de su país y contra quien viene librando en los últimos años una feroz batalla económica, geopolítica y tecnologíca todavía mayor a la impulsada por el Gobierno de Donald Trump.

