El Congreso de Paraguay reajusta sus equilibrios internos

El 1 de julio se constituirá el nuevo Congreso electo de Paraguay, en el que se configura un nuevo escenario político ante una abrumadora mayoría del oficialista Partido Colorado, tras las elecciones generales del pasado 30 de abril.La Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado cuenta con mayoría en el Senado, con 23 de los 45 escaños, así como con 48 de los 80 diputados de la Cámara baja del Parlamento.En conversación con Sputnik, la politóloga paraguaya Katia Gorostiaga Guggiari sostuvo que no se puede considerar al Partido Colorado como una bancada en sí misma dentro del nuevo ordenamiento legislativo. De acuerdo con la analista, a pesar de contar con una mayoría formal, las divisiones internas en el seno del partido más tradicional del país configuran un entramado de oposición y oficialismo interno."El Partido Colorado está dividido en tres bancadas autónomas", dos de ellas ofician de oposición al sector que apoya al presidente electo Santiago Peña, explicó Gorostiaga Guggiari.El coloradismo cuenta en el Congreso con "una bancada oficialista, denominada Honor Colorado, sector del presidente del partido y expresidente del Paraguay, Horacio Cartes (2013-2018) que apoya a Santiago Peña".En este contexto se habla de la conformación de una multibancada opositora, que uniría a la disidencia colorada con la diversidad de partidos y movimientos políticos que confluyen en la oposición política paraguaya. Con ello se balancearía el peso del cartismo en el Poder Ejecutivo y ambas cámaras legislativas."Si ellos estuvieran unidos, podríamos decir con absoluta claridad, que la presidencia del Congreso va a ser de alguien de Honor Colorado, es decir, de apoyo a Santiago Peña", dijo la experta. Pero como están divididos, las fuerzas de oposición que llegaron al Congreso se unificaron para apoyar a un candidato distinto al del cartismo, como lo es Silvio Beto Ovelar", destacó Gorostiaga Guggiari.La politóloga paraguaya advirtió que los esfuerzos de la oposición a Honor Colorado se centran en evitar que la presidencia del Senado recaiga en manos de un senador cartista.Por ello, todo pareciera indicar que la multibancada opositora apoyará la candidatura a presidenta del Senado de Blanca Ovelar, exministra de Educación durante la presidencia de Nicanor Duarte (2003-2008) y excandidata presidencial, miembro de la bancada independiente del Partido Colorado.Frente Guasú y el progresismo paraguayoLas pasadas elecciones legislativas resultaron un verdadero descalabro para las fuerzas progresistas agrupadas en el Frente Guasú, que pasó de contar con siete escaños en el Senado a solo uno."El Frente Guasú logró meter un solo senador en estas últimas elecciones. Solamente entró Esperanza Martínez. Ni siquiera Fernando Lugo, que era el candidato número uno, pudo entrar", enfatizó Gorostiaga Guggiari."La verdad es que fue sorprendente el resultado de estas elecciones", agregó la analista políticaPara la cientista política paraguaya, "el progresismo todavía no está pensando en nada nuevo porque digamos que el resultado electoral no fue el esperado". Pero evidentemente, "van a tener que limar las asperezas internas y ver como dan la batalla para las próximas elecciones municipales", destacó.El 10 de septiembre se votará en 14 distritos del país para elegir las autoridades que sucederán a las que renunciaron el 31 de octubre de 2022, de cara a los comicios generales de abril de este año.El progresismo paraguayo debe encontrar la manera de "articular las distintas fuerzas del para por lo menos pelear las municipales, porque solo y por separado no van a llegar y aunque estén articulados", vaticinó."Creo que es necesario el apoyo del Partido Liberal Radical Auténtico en ese sentido, por la superestructura que tiene el partido y que el progresismo no logró construir, incluso habiendo ejercido la presidencia en la época de Lugo", concluyó Gorostiaga Guggiari.

