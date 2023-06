https://sputniknews.lat/20230629/fiscal-de-ecuador-anuncia-que-tomara-acciones-legales-por-acusacion-de-presunto-plagio-1141073818.html

Fiscal de Ecuador anuncia que tomará acciones legales por acusación de presunto plagio

QUITO (Sputnik) — La fiscal general del Estado ecuatoriano, Diana Salazar, advirtió que tomará acciones legales frente a una acusación por presunto plagio en... 29.06.2023, Sputnik Mundo

"He tomado la decisión de actuar también por la vía legal, pues no permitiré que nadie, y menos unos cuantos sentenciados por delitos execrables y sus allegados, intenten dañar mi buen nombre y el de mi familia", señaló en un mensaje en su cuenta de Twitter.Salazar comunicó que ha sido paciente y que tomó la decisión tras el pronunciamiento sobre el caso de los órganos correspondientes. "Mi trabajo de grado fue elaborado a conciencia, cumpliendo todas las recomendaciones, sugerencias y parámetros técnicos para que sea calificado y aprobado. Es por eso que este tema nunca me ha quitado el sueño", añadió. La fiscal agregó que estas acciones y hostigamiento son "burdos intentos" de obtener impunidad en varios casos como el denominado Sobornos 2012-2016 y el de abuso sexual del ex defensor del Pueblo Freddy Carrión, cuya esposa, Priscila Schettini, es una de las impulsoras de este proceso en su contra. Una comisión académica de la Universidad Central del Ecuador se pronunció tras analizar el documento presentado por Salazar para su graduación y desestimó la imputación de presunto plagio. Según el informe, difundido el 28 de junio, hubo "impericia" de la estudiante al hacer citas bibliográficas y no ubicar su fuente de origen en cada párrafo mencionado. El colectivo Acción Jurídica Popular anunció que una comisión de tres juristas internacionales evaluará la tesis universitaria de la fiscal, del año 2005, y tendrá ocho semanas para hacer su análisis. A Salazar se le señala también de haber seguido esta práctica en un artículo científico publicado en 2021.

