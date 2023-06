https://sputniknews.lat/20230629/la-candidata-presidencial-de-guatemala-se-posiciona-contra-el-matrimonio-igualitario-1141079106.html

La candidata presidencial de Guatemala se posiciona contra el matrimonio igualitario

Torres, que se divorció del expresidente Álvaro Colom (2008-2012) para poder ser candidata a la presidencia de Guatemala, subió poco antes un video en que rechazaba el matrimonio igualitario. "El matrimonio es entre un hombre y una mujer, está establecido en el código civil y también en la Biblia, porque la Biblia dice Adán y Eva, no Adán y Esteban", dijo la ex primera dama en ese video. La candidata de la Unión Nacional por la Democracia (UNE, conservadora) también subió a redes días atrás un video en el que criticaba el lenguaje inclusivo, oponiéndose al uso de "todes". "Todas y todos, no todes. Amigas y amigos, nada de eso aquí estamos definidos", dijo Torres, quien ha sido criticada por esta proyección, que muchos ven como un guiño a sectores ultraconservadores. Algunos incluso rescataron un mensaje publicado por Torres en Twitter en 2015, en el que afirmaba que "el matrimonio igualitario es el resultado de una ciudadanía activa y una política inclusiva". La gestión del actual presidente de la República, Alejandro Giammattei, se caracterizó por oponerse a reivindicaciones como el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto, al punto que el jefe de Estado proclamó al país como "capital pro-vida de Iberoamérica".

