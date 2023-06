https://sputniknews.lat/20230628/descontento-y-desconfianza-grandes-ganadores-de-las-elecciones-generales-de-guatemala-1141047265.html

Descontento y desconfianza, los grandes ganadores de las elecciones generales de Guatemala

Descontento y desconfianza, los grandes ganadores de las elecciones generales de Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA (Sputnik) — Los comicios generales en Guatemala dejaron un inesperado duelo de segunda vuelta, pero también la certeza del descontento y... 28.06.2023

López, candidato a la vicepresidencia en los comicios de 2019 por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP, brazo político del Codeca), opinó además que la victoria del voto nulo significa que la población no encontró un candidato idóneo o que se acercara a sus intereses y necesidades. "Esto es importante evaluarlo en su justa dimensión, ya que definitivamente hay una crisis debido al problema del fraude electoral y político que se hizo con antelación al impedir la inscripción de Thelma Cabrera y Jordán Rodas", dijo López en alusión a la fórmula presidencial del MLP. Al final, al balotaje del 20 de agosto, pasaron la ex primera dama Sandra Torres, por la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, un diputado que en las encuestas previas no aparecía entre los principales favoritos para avanzar. Para López, la sorpresa del pase del Movimiento Semilla a segunda vuelta es que "lograron capitalizar el voto de descontento, de castigo, y el de los binomios que no fueron inscritos, pero especialmente el del MLP, que realmente se presentaba como la única alternativa". En su opinión, ese avance confirma que la población no tenía ninguna alternativa viable y los sectores medios y urbanos le dieron a Arévalo el apoyo decisivo. Crisis de credibilidad A su vez, la analista Lesbia Amézquita aseguró a la Agencia Sputnik que las elecciones se desarrollaron en un contexto en el que la credibilidad y la institucionalidad del Estado se encuentran "severamente afectadas", en el que el voto no fue ejercido con una expectativa real de cambios sustanciales. "Eso deja como conclusión que los guatemaltecos deben elegir entre dos opciones políticas que, de por sí, no alcanzaron más respaldo que el descontento de la población manifestado en los votos nulos y los votos en blanco", señaló Amézquita. Por otro lado, las elecciones legislativas dejaron un Congreso en el que ninguno de los dos partidos que disputarán la presidencia de la República alcanzó una mayoría, ni constituye la bancada más numerosa. Para Amézquita, tal situación permite avizorar un Congreso que pudiera hacer un contrapeso efectivo del Ejecutivo, aunque, como ocurrió con el gobierno actual, ello no impide que pueda constituirse una mayoría oficialista que elimine en la práctica los contrapesos constitucionales. Segunda vuelta De cara al balotaje, López señaló que Sandra Torres tiene un elevado "antivoto" (electores que votarían por cualquiera menos por ella), especialmente en la capital. Al respecto, Amézquita tampoco cree que el balotaje deje un cambio significativo en Guatemala, sobre todo porque el Movimiento Semilla, más que un partido de izquierda, como lo muestran diversos medios locales, le parece "otra expresión de la derecha". "La calificación de izquierda que se le asigna [a Semilla] por los medios locales es irreal; mejor otra expresión de la derecha y de la puja que por el control del Estado se ha venido dando en la última década y que podría representar una mayor injerencia estadounidense en las políticas del país", alertó. Igualmente, advirtió, si Arévalo gana la elección, cualquier plan de Gobierno que pudiera tener enfrentaría la oposición de la mayor parte de bancadas en el Congreso, y eso es otro elemento que garantiza la continuidad del estado de cosas actual.

