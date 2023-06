https://sputniknews.lat/20230630/como-logra-cuba-la-insercion-en-la-sociedad-de-ninos-y-ninas-sin-amparo-familiar-1141093991.html

¿Cómo logra Cuba la inserción en la sociedad de niños y niñas sin amparo familiar?

¿Cómo logra Cuba la inserción en la sociedad de niños y niñas sin amparo familiar?

Cuba tiene actualmente 54 hogares para niños y adolescentes sin amparo familiar, en los que viven poco más de 400 menores de edad.

Así refirió a Sputnik Beatriz Roque Morales, directora de Educación Especial del Ministerio de Educación de la mayor de las Antillas, durante un recorrido por uno de estos centros, ubicado en el capitalino municipio de Habana del Este. Allí conviven alrededor de 30 trabajadores, que incluyen cocinera, lavandera, asistentes educativas, auxiliares generales de servicio y enfermeras.Los profesionales del Hogar de Niños sin Amparo Familiar 4to Congreso de Guanabo, divididos en varios turnos de trabajo, tienen bajo su responsabilidad a 14 niños y adolescentes. Entre ellos se encuentra Leo Brunel García, de 15 años de edad, que cursa el noveno grado de escolaridad y quiere estudiar construcción civil."Elijo esa carrera porque me gusta el trabajo duro. Aquí juego, veo películas, practico juegos de mesa, converso con mis hermanos y las mamis, ellas son muy cariñosas, nos tratan bien y se sientan con nosotros para hablar sobre diversidad de temas vinculados a nuestro desempeño en la escuela y las peculiaridades propias de la adolescencia", afirmó Leo a Sputnik.Asimismo, Thalía, de 13 años, y Diago, de 14, comentan a Sputnik que las asistentes educativas se comunican muy bien con ellos y los aconsejan. Ambos permanecen en el hogar desde los 6 años y reciben la alimentación y condiciones adecuadas para su desarrollo individual y la selección de su futuro oficio.Derechos de los niños en la islaLa mayor de las Antillas firmó, el 26 de enero de 1990, la Convención sobre los Derechos del Niño —tratado de las Naciones Unidas y la primera ley internacional sobre los derechos del niño y la niña, jurídicamente vinculante. La ratificó el 21 de agosto de 1991, si bien desde el triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959, el tema tiene prioridad en las políticas gubernamentales.La garantía del tratado tiene como respaldo legal las Constituciones de la República y los Códigos de la Familia de 1975 y 2022, así como el Decreto Ley 76 de 1984, que en su sección primera estableció la creación de una red nacional de centros de asistencia social para el alojamiento y atención de menores sin amparo familiar, con condiciones semejantes a las de un hogar."Con el paso del tiempo, este tipo de acogimiento centró sus esfuerzos en el cuidado de infantes entre 0 y 18 años de edad, inicialmente en condición de orfandad o abandono. Luego, amplió su incidencia a hijos de familias en situación social crítica o extrema que, por sus condiciones de vida, no pueden asistir adecuadamente a los niños bajo su guarda y custodia", indicó Roque Morales.El apoyo a esas instituciones es de carácter intersectorial, refirió la directora. Desde el Ministerio de Educación existe un programa que involucra a diferentes organismos y entidades como el Ministerio de Salud Pública, encargado de la vacunación, administración de medicamentos, requerimientos nutricionales, servicios de rehabilitación, vigilancia sanitaria en diferentes especialidades y, además, la ubicación de un enfermero de manera permanente.El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con una labor encaminada a la salvaguarda y custodia de bienes y recursos de los huérfanos, brinda también garantías para el acceso al empleo cuando alcanzan la mayoría de edad y la asistencia económica durante la culminación de los estudios universitarios."En el periodo de pandemia, por ejemplo, las asistentes para el trabajo educativo mantuvieron una atención directa y de apoyo al aprendizaje en esa etapa, realizado a distancia mediante las transmisiones televisivas, el medio seleccionado en Cuba para la continuidad del curso escolar, con la realización de las tareas, actividades complementarias y repasos", recordó Roque Morales.La directora de Educación Especial detalló que los menores están insertados en los centros docentes de la comunidad, para garantizar la cercanía, retroalimentación y actuación inmediata de ambas instituciones frente a determinadas situaciones de vulnerabilidad.La Habana, en su condición de capital, posee más niños y adolescentes acogidos. Sin embargo, estos "no son lugares donde se concentra gran cantidad de niños y adolescentes, no es la dinámica de este tipo de sitios. En otras provincias apenas son cuatro o cinco por casa, con determinadas comodidades y espacio para el esparcimiento, movilidad, áreas de juegos, entre otros".Marilin Alderete Montejo, subdirectora del Hogar de Niños sin Amparo Familiar 4to Congreso, añadió a Sputnik que cuando los cohabitantes cumplen la mayoría de edad (18 años) si no poseen una vivienda propia, el Estado les otorga una y varias entidades estatales asumen la entrega de materiales necesarios como juegos de muebles y utensilios de cocina.La vida en el hogarAlderete Montejo afirmó que las siete niñas e igual número de varones residentes en la casa "conviven como hermanos. Cuando llegan de la escuela juegan dominó, fútbol, balonmano o voleibol entre las mamis y los niños. Ya luego se bañan, comen, ven la televisión y eligen cómo quieren pasar su tarde-noche".Indicó, asimismo, que los miembros del consejo de dirección son los encargados de las guardias diarias. "Todos nos sintetizamos como una gran familia para su cuidado y atención; ellos se nos acercan, nos comentan acerca de su desempeño docente y nos piden ayuda con las tareas, los trabajos prácticos y las pruebas".La educadora de 35 años, según confiesa, permanece más tiempo en el hogar que en su casa. "Tengo dos niños y los traigo para aquí" y añade que los pequeños del hogar "son también hijos nuestros"."Tenemos en el mes de agosto una celebración de 15 años; conseguimos el local, la comunidad nos ayudó en la preparación de una fiesta sorpresa para ella y ya se tomó las fotografías. Esta responsabilidad y experiencia es muy grande, me ha cambiado la vida. Todo el tiempo pregunto cómo están mis niños; si uno se enferma, no duermo. Así somos todos", concluyó.

