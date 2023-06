https://sputniknews.lat/20230630/la-reserva-federal-admite-que-debe-haber-mayor-supervision-del-sector-bancario-en-eeuu-1141098204.html

La Reserva Federal admite que debe haber mayor supervisión del sector bancario en EEUU

Las quiebras en la primavera de este año de Silicon Valley Bank (SVB) y de otras instituciones financieras estadounidenses sugieren la necesidad de reforzar la... 30.06.2023, Sputnik Mundo

El funcionario reconoció que no se puede dar por sentada la resistencia del sistema financiero del país norteamericano, por lo cual consideró que se requieren mayores controles para vigilar el funcionamiento de los bancos. "Las múltiples perturbaciones que hemos observado durante el último año, incluida la extrema volatilidad de los mercados de materias primas (…), una inflación sorprendentemente elevada y persistente, así como el consiguiente aumento de los tipos de interés, han afectado a toda una serie de instituciones financieras bancarias y no bancarias", dijo Powell durante la Cuarta Conferencia sobre Estabilidad Financiera del Banco de España, en Madrid. El presidente de la Reserva Federal se preguntó por qué, a pesar de las medidas para reforzar la resistencia del sistema bancario tomadas en la última década y media, quebraron Silicon Valley Bank y otros dos importantes bancos estadounidenses. También reflexionó sobre los motivos que llevaron a Credit Suisse a requerir una adquisición de rescate con el apoyo del Gobierno.De acuerdo con Powell, la vulnerabilidad de SVB no tenía su origen en el riesgo de crédito, sino de "una exposición excesiva al riesgo de tipos de interés y de un modelo de negocio vulnerable en aspectos que su dirección no apreciaba plenamente, incluida una fuerte dependencia de depósitos no asegurados". También, dijo Powell, la quiebra en el SVB puso de relieve el valor de reconocer con franqueza cuándo se está gestando una crisis y responder con decisión."Cuando SVB quebró, quedó claro que una serie de supuestos habituales, aunque basados en la experiencia, eran erróneos. En particular, las crisis bancarias ya no eran cuestión de días o semanas, ahora podían ser casi instantáneas", comentó."Afortunadamente, en concertación con otras partes del Gobierno, pudimos actuar con decisión para satisfacer las necesidades de liquidez del sistema bancario, proteger a los depositantes y limitar el contagio", agregó. Los acontecimientos de los dos últimos meses habrían sido mucho más difíciles de gestionar si los bancos más grandes hubieran estado infracapitalizados o hubieran carecido de liquidez, afirmó Powell."Las quiebras de 2023 fueron dolorosos recordatorios de que no podemos predecir todas las tensiones que inevitablemente llegarán con el tiempo y el azar. Por tanto, no debemos caer en la autocomplacencia respecto a la resistencia del sistema financiero. Y construir y mantener esa resistencia requiere colaboración. El sistema ha sido capaz de resistir las recientes perturbaciones gracias a los esfuerzos de reguladores y legisladores, incluidos nuestros homólogos internacionales del sistema financiero interconectado a escala mundial", concluyó.El 10 de marzo, los reguladores del estado de California cerraron Silicon Valley Bank (SVB), uno de los 20 bancos comerciales más grandes de Estados Unidos. Esta fue la mayor quiebra bancaria del país norteamericano desde la crisis financiera de 2008.Todos los depósitos asegurados se transfirieron del SVB a una estructura separada, el Seguro de Depósitos del Banco Nacional de Santa Clara. Además, las autoridades cerraron el gran New York Signature Bank debido a riesgos sistémicos, y también se anunció el cierre del banco Silvergate, centrado en las criptomonedas.

