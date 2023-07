https://sputniknews.lat/20230630/liberan-a-los-16-funcionarios-mexicanos-retenidos-por-el-crimen-organizado-1141130668.html

Los 16 funcionarios estatales secuestrados por el crimen organizado el pasado 27 de junio en el estado mexicano de Chiapas, al sur del país, ya fueron... 30.06.2023, Sputnik Mundo

A través de sus cuentas de redes sociales, el mandatario estatal agradeció el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de las fuerzas de seguridad federales para lograr la liberación, cuyos detalles aún no sido revelados.El pasado 22 de junio se reportó el secuestro de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas en el tramo carretero que conecta Ocozocoautla con Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca.La privación ilegal de la libertad de estas personas ocurrió cuando sujetos armados y encapuchados bloquearon el paso de los funcionarios estatales con dos camionetas.Hasta el momento se desconoce quiénes son los autores del secuestro.Tras darse a conocer la noticia, el presidente López Obrador pidió a los secuestradores recapacitar y rechazó la petición que habrían realizado los secuestradores para liberar a los trabajadores. En esta solicitud, los criminales pedían la dimisión de varios funcionarios estatales y la liberación de la cantante mexicana Nayeli Cinco"Al parecer es una confrontación entre grupos [criminales], que eso es ahora lo más relevante, lo más común, que se enfrente grupos, pero no tienen por qué ni en el caso de ellos mismos no tienen por qué hacer daño y mucho menos si se trata de gente que está cumpliendo con su responsabilidad o de ciudadanos inocentes", declaró el mandatario este 29 de junio.

