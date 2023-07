https://sputniknews.lat/20230701/biden-en-aprietos-la-corte-de-eeuu-rechaza-su-propuesta-para-apoyar-estudiantes-endeudados-1141137494.html

Biden en aprietos: la Corte de EEUU rechaza su propuesta para apoyar estudiantes endeudados

Biden en aprietos: la Corte de EEUU rechaza su propuesta para apoyar estudiantes endeudados

La Administración Biden recibió un duro golpe luego de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos rechazara el plan del presidente con el que se... 01.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-01T04:25+0000

2023-07-01T04:25+0000

2023-07-01T04:25+0000

internacional

eeuu

joe biden

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/1c/1141037975_0:99:2132:1298_1920x0_80_0_0_2700ac0a8656cb1fd2fffa688e343034.jpg

Esta medida es uno de los principales logros que presume el mandatario estadounidense como parte de su campaña para conseguir la reelección en 2024, por lo que ahora tiene el reto de calmar a quienes celebraron su propuesta.El Poder Judicial determinó que la decisión anunciada por Biden el verano pasado rebasó sus facultades como presidente. De haberse aplicado, habría beneficiado a 40 millones de universitarios, quienes, en total, habrían evitado el pago de 400.000 millones de dólares.La decisión se toma a unos meses de que se reactiven los pagos de las deudas universitarias, suspendidas por el expresidente Donald Trump en 2020 ante la contingencia sanitaria de COVID-19. La suspensión se amplío en la Administración Biden, pero se acabará en octubre de este año.Fuentes de la Casa Blanca consultadas por el medio citado aseguraron que ya preparan una apelación de la determinación de la Suprema Corte y anunciarán "nuevas acciones para proteger a los estudiantes que tienen préstamos".Ya desde que se mencionó que el plan de Biden podría ser rechazado se anunció que su Administración tenía un "Plan B". Aunque no se han dado detalles de qué harán ahora que se volvió realidad, las fuentes consultadas por el diario adelantan que culparán a los republicanos por la decisión de la Corte."Después de que Biden anunció su plan el verano pasado, activistas estudiantes aseguraron que su plan activaría a la juventud para apoyar al presidente. Ese apoyo estaría en duda con la decisión de la Suprema Corte", concluye The New York Times.

https://sputniknews.lat/20230630/informe-de-eeuu-ni-trump-ni-biden-previeron-las-consecuencias-de-la-retirada-en-afganistan-1141125249.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, joe biden, política