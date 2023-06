Un plan económico anticuado que no baja la inflación: el lado flaco de Biden rumbo a 2024

https://sputniknews.lat/20230629/un-plan-economico-anticuado-que-no-baja-la-inflacion-el-lado-flaco-de-biden-rumbo-a-2024-1141053152.html

Con la mira puesta en las elecciones presidenciales de su país en 2024, el mandatario de 80 años presentó este 28 de junio sus supuestos logros económicos obtenidos durante su gestión. Sin embargo, su narrativa no se sostiene completamente en los hechos. Según la publicación del medio especializado en economía y finanzas, el Plan de Rescate de Estados Unidos elaborado por el equipo del demócrata inyectó 1,9 billones de dólares de demanda "en una economía con restricciones de oferta". El resultado de ello, dice el análisis, fue "el mercado laboral más tenso que se recuerda y un repunte de la inflación que aún pesa sobre los índices de aprobación de Biden y sus perspectivas de reelección". Este Plan es descrito por The Wall Street Journal como "un anticuado estímulo keynesiano de la demanda", ya que fue diseñado originalmente en 2009, cuando la economía estadounidense era totalmente diferente. En ese momento, el presidente era Barack Obama y su vicepresidente era Biden. "[En aquel año] se enfrentaban a una profunda recesión a la que seguiría una lenta recuperación que duraría años. El equipo de Biden sigue aferrado a esa narrativa". Los asesores cercanos de Biden, Anita Dunn y Mike Donilon, sostienen que el presidente afrontó una crisis económica cuando asumió el poder en enero 2021. Sin embargo, eso no es del todo cierto, señala el rotativo. "En enero de 2021, la crisis económica provocada por el COVID-19 había terminado en gran medida, aunque no así la crisis sanitaria. A medida que se levantaban los cierres y se aprobaban las vacunas, las empresas volvían a contratar furiosamente. El crecimiento de las nóminas fue de 800.000 al mes de media durante los últimos seis meses de 2020, en términos porcentuales la racha más fuerte que precede a la toma de posesión de un nuevo presidente desde 1952", escribe el autor del análisis, Greg Ip. El texto también subraya que la inflación del país norteamericano pasó del 2% durante la crisis sanitaria a 9,1% por diversas razones, principalmente por el conflicto en Ucrania que encareció los precios de los combustibles. Ese fenómeno de inflación energética se debió, en gran parte, a las sanciones que Washington y sus aliados europeos impusieron contra Moscú para tratar de debilitar la industria energética rusa, algo que no se consiguió. Y aunque la tasa de inflación en Estados Unidos se ha reducido a 4%, sigue estando por arriba de los objetivos de las autoridades, lo que presiona a la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) a aumentar la tasa de interés y afectar aún más el mercado laboral, el cual se encuentra en su peor estado en décadas, según el artículo. Para The Wall Street Journal, el principal fracaso de Biden fue no controlar la inflación, que aún permanece en un promedio de entre 4% y 5%. Si bien los votantes estadounidenses no suelen castigar a los mandatarios por malos resultados provocados por contextos mundiales, una encuesta realizada por la agencia Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asunto Públicos, advierte que este tema podría restarle votantes al demócrata."Es lógicamente inconsistente que Biden reniegue de la inflación mientras se atribuye el mérito de la rigidez de los mercados laborales, ya que son imágenes espejo de lo mismo: una economía sobre estimulada. Aunque los economistas debaten qué tanto los estímulos abonaron a este sobrecalentamiento, están de acuerdo en que tuvieron algo que ver", apunta Greg Ip."Por lo tanto, los votantes están menos inclinados a beneficiar a Biden", concluye.

