EEUU caerá en recesión: hasta los inversores del Tesoro lo afirman

La subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal llevará a la economía de EEUU a la recesión. Es por lo que apuestan, nada más y nada menos, que... 01.07.2023, Sputnik Mundo

Los números cantanY es que los costos de endeudamiento del Gobierno de EEUU a corto plazo excedieron sus equivalentes a largo plazo por el margen más amplio en tres meses: la brecha se acerca rápidamente al récord de 42 años alcanzado durante la crisis bancaria regional en marzo, según el Financial Times."El Financial Times, como todos sabemos, es una especie de 'Biblia' a consultar por todos los 'grandes especialistas' del régimen económico capitalista de occidental", señala el director de Dossier Geopolítico Carlos Pereira Mele.De acuerdo al medio, esta situación, conocida como curva de rendimiento invertida, medida más comúnmente como la diferencia entre los rendimientos del Tesoro a dos y 10 años, ha precedido a todas las recesiones en las últimas cinco décadas.Mele avisa que esta declaración del Financial Times viene a confirmar lo que ya sabíamos: que el mundo occidental marcha hacia la recesión, pero la responsabilidad es de las conducciones políticas que han estado al frente en los últimos años, tanto de EEUU, como de la Unión Europea, como del Reino Unido, que eso es en definitiva lo que se llama 'el concierto de las naciones democráticas', o 'el bloque occidental y cristiano'".

