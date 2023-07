https://sputniknews.lat/20230701/las-fuerzas-rusas-repelen-otro-intento-de-contraofensiva-ucraniana-en-artiomovsk-1141156216.html

Las fuerzas rusas repelen otro intento de contraofensiva ucraniana en Artiómovsk

Las fuerzas rusas repelen otro intento de contraofensiva ucraniana en Artiómovsk

El Ejército de Ucrania intentó sin éxito este 1 de julio llevar a cabo una ofensiva cerca de la localidad de Berkhivka, en la región de Artiómovsk (Bajmut), de... 01.07.2023, Sputnik Mundo

"Las tropas aerotransportadas detuvieron al enemigo en la zona gris (...) Como resultado de la batalla, fueron neutralizados más de 200 militares ucranianos, cinco tanques, ocho vehículos de combate de infantería y más de 10 vehículos aéreos no tripulados", dijo la fuente. En total, más de 300 soldados, seis tanques y 10 vehículos blindados de combate participaron en la ofensiva, añadió. Kiev lleva anunciando su ofensiva desde finales de 2022. Primero estaba prevista para la primavera, luego se reprogramó para el verano. El Gobierno de Volodímir Zelenski ha dicho que ese aplazamiento se debió a la escasez de armas, al tiempo que presionaba a sus aliados occidentales para que le suministraran armas cada vez más pesadas, incluidos tanques, aviones no tripulados y aviones de combate. Las tropas ucranianas lanzaron una contraofensiva a gran escala en cinco sectores de la dirección sur de Donetsk el 4 de junio, pero no lograron sus objetivos, según el Ministerio de Defensa ruso. Desde entonces, los militares ucranianos han intentado romper las líneas defensivas de las Fuerzas Armadas rusas en las regiones de Donetsk y Zaporozhie, pero sus intentos han sido infructuosos y Ucrania ha sufrido grandes pérdidas en equipos blindados y mano de obra.

