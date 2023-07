https://sputniknews.lat/20230701/se-avecina-un-desastre-por-que-los-agricultores-europeos-no-tienen-mejores-perspectivas-1141101064.html

"Se avecina un desastre": ¿por qué los agricultores europeos "no tienen mejores perspectivas"?

Los agricultores de los países de Europa del Este se enfrentan a una grave crisis debido a las importaciones prácticamente incontroladas de grano y otros... 01.07.2023, Sputnik Mundo

Rusia ha anunciado en reiteradas ocasiones que si desde Occidente no dejan de obstaculizar el cumplimiento de la parte rusa del acuerdo de granos, Moscú dará por concluida su participación en el pacto. Si el acuerdo sobre el grano no se prorroga, los cereales ucranianos se enviarán a través del territorio de los países europeos o directamente a Europa. Sin embargo, este escenario no le conviene a los agricultores locales, aseguran desde Praga.Dolezal advirtió que la cosecha comenzará en unas semanas, pero aún quedan almacenados los granos ucranianos y la producción propia de 2022, mientras los costos del combustible y los fertilizantes siguen siendo altos y los precios de compra bajos."La cosecha ucraniana lleva más de medio año acumulándose en la región y el estado de las existencias de cara a la nueva cosecha no corresponde en absoluto con el de años anteriores. Los agricultores de Europa Central y Oriental no tienen mejores perspectivas", lamentó.A su vez, el agricultor Vislav Hryn comunicó que, debido al suministro de grano ucraniano, se habían roto los antiguos lazos con los proveedores y ahora los agricultores no saben exactamente qué plantar, en qué cantidad y para quién. Los productores agrícolas de los países de Europa del Este informaron sobre las entregas de grano barato y a menudo de baja calidad procedente de Ucrania. A este respecto, las autoridades de Polonia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía han conseguido que se prohíba temporalmente su venta. La medida estará en vigor hasta mediados de septiembre de 2023. La Unión Europea (UE) no ha introducido otras restricciones ni medidas de apoyo a los productores locales, como derechos de aduana o cuotas.El 22 de julio de 2022, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania a través del mar Negro. Los representantes del Gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU. Desde entonces, el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones, la última vez se hizo el pasado 17 de mayo por dos meses.Rusia insiste en que se cumplan cinco condiciones para extender el pacto alimentario más allá del 17 de julio:

