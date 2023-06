https://sputniknews.lat/20230623/el-previsible-fin-del-pacto-de-granos-los-fertilizantes-rusos-y-la-probable-catastrofe-alimentaria-1140510601.html

El previsible fin del pacto de granos, los fertilizantes rusos y la probable catástrofe alimentaria

En julio el pacto alimentario puede terminar si Occidente no cumple su parte, señalaron desde Moscú. Además, debido a las sanciones occidentales, en 2022...

El 20 de junio, desde Moscú advirtieron que el 18 de julio pueda ser el último día del acuerdo sobre cereales. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, manifestó días después que no hay condiciones previas para la prórroga del acuerdo de granos porque no se han cumplido los compromisos con Rusia. Recordó que Moscú había mostrado su buena voluntad varias veces ampliando el acuerdo, pero nunca se respetaron sus intereses. Añadió que "la ONU no logró ejercer la influencia necesaria sobre los países del Occidente colectivo" en este pacto alimentario para que la parte rusa de los acuerdos."El acuerdo sobre cereales se convirtió más bien en un oscuro plan para engañar a Rusia"El 13 de junio, el presidente ruso, Vladímir Putin, refiriéndose al acuerdo sobre cereales, declaró que Moscú fue engañada una vez más y que no se hizo nada para liberalizar el suministro de Rusia a los mercados extranjeros. "No se ha hecho nada para liberalizar el suministro de nuestro grano a los mercados extranjeros. Me refiero a fletes, me refiero a seguros, me refiero a pagos, me refiero a conectar nuestro Rosselkhozbank al SWIFT, había varias condiciones que los occidentales tenían que cumplir bajo la dirección de las Naciones Unidas", declaró Putin durante un encuentro con corresponsales militares. Indicó que Rusia prorrogó, sin embargo, varias veces estos acuerdos en interés de países amigos.Asimismo, el diputado ruso Mijaíl Sheremet también comentó a Sputnik que, en su opinión, el formato actual del acuerdo se convirtió más bien en una oscura trama para defraudar a Rusia.La cuestión de fertilizantes rusosEn 2022, Moscú anunció su intención de limitar las exportaciones de fertilizantes al extranjero debido a las sanciones occidentales, que, a su vez, perjudican a los mercados emergentes.Rusia es uno de los principales productores de fertilizantes minerales. La industria supera la demanda nacional, mientras que el mercado mundial de fertilizantes es deficitario. Además, el país es el mayor exportador de fertilizantes del mundo, con una cuota de alrededor del 20% de las exportaciones mundiales. A finales del pasado mes de mayo, el director de la Asociación Rusa de Productores de Fertilizantes (RAPU, por sus siglas en ruso), Andréi Guriev, indicó que cerca del 70% de las exportaciones rusas de fertilizantes se destinan a países en desarrollo. El 30 de mayo, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en el marco de su gira por África, señaló que la postura rusófoba de la Unión Europea (UE) obstaculiza cualquier iniciativa rusa que ayude a los países en desarrollo recibir los fertilizantes. Subrayó que los países africanos necesitan abonos rusos y Moscú está lista para enviarlos. Recordó que en septiembre de 2022, el mandatario ruso anunció que las 300.000 toneladas de fertilizantes rusos incautadas ilegalmente en los puertos de la UE se entregarían gratuitamente a los países africanos.Sin embargo, Moscú sigue cooperando con los Estados africanos para proporcionar una mejor seguridad alimentaria "independientemente de los obstáculos que Occidente levante en el camino de la expansión de la legítima cooperación de Rusia con los países del continente", subrayó el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia.La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, también especificó que "la obsesión de la UE con la política antirrusa está causando un daño significativo a los Estados en desarrollo de África, Asia y América Latina, que no pueden competir con los países occidentales por los recursos".Rusia lleva mucho tiempo preparada para la creciente demanda de los fertilizantes y garantiza el suministro tanto al mercado nacional como al de exportación, comentó el vice primer ministro y ministro de Industria y Comercio ruso, Denís Mánturov, en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2023. Las capacidades de empresas, agregó, permiten aumentar la exportación y, añadió, ya existen planes aprobados de incrementar volúmenes de producción.La obsesión del Occidente con sanciones antirrusasDesde la Asociación Rusa de Productores de Fertilizantes (RAPU) reconocieron que las exportaciones rusas de fertilizantes cayeron alrededor de un 15% en 2022 debido a las sanciones contra el país.En 2022, los países importadores dejaron de recibir más de 1,3 millones de toneladas de fertilizantes minerales procedentes de Rusia. Esto es suficiente para producir cerca de 4 millones de toneladas de alimentos, que podrían alimentar a 16,5 millones de personas, aclaró el jefe de la práctica de consultoría de gestión del Grupo Business Profile, Oleg Pajómov.Como Guriev, Pajómov afirmó que la principal razón del descenso de los suministros son las sanciones impuestas, cuyo impacto se ha manifestado en dificultades con las transacciones financieras, los seguros de carga y otros asuntos. Aunque la mayoría de los tipos de fertilizantes minerales no estaba sujeta a sanciones, los propietarios de las grandes empresas nacionales de fabricación estaban incluidos en las listas de sancionados, recordó Pajómov.A su vez, Vladímir Putin, señaló que las sanciones se impusieron originalmente contra Rusia, pero perjudicaron a muchos otros países, especialmente los mercados en desarrollo de África, América Latina y Asia sufrieron el mayor daño.

