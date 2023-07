https://sputniknews.lat/20230702/con-el-pueblo-todo-sin-el-pueblo-nada-amlo-da-un-discurso-que-sabe-a-despedida--video-fotos-1141160772.html

"Con el pueblo todo, sin el pueblo nada": AMLO da un discurso que sabe a despedida

"Con el pueblo todo, sin el pueblo nada": AMLO da un discurso que sabe a despedida | Video, fotos

La pregunta es: ¿La culpa fue del clima o en realidad ya no existe el mismo entusiasmo de sus simpatizantes que en 2018, cuando comenzó su Gobierno? Y es que López Obrador está a poco más de un año de dejar el poder y queda la duda de quién de su partido, Morena, va a sucederlo, porque los partidos de oposición sencillamente no logran repuntar en las encuestas. "Ya vámonos", dijo el señor Emilio, que vino de Azcapotzalco (al norte de la Ciudad de México) y que ha estado en todos los mítines del movimiento de izquierda de este país, desde la lucha contra el fraude electoral de 1988 y desde mucho antes, desde el Movimiento Estudiantil de 1968 (y que acabó en tragedia), cuando era un joven de ocho años y acudía a las marchas de la mano de su madre que "andaba de revoltosa", como él mismo dice cuando cuenta que siempre anduvo en la izquierda y hasta fue novio de la hermana de una integrante de la Liga 23 de Septiembre, una organización guerrillera​ mexicana de ideología marxista-leninista que dio dolores de cabeza a las autoridades en la década de 1970. Y es que la lluvia aprieta y López Obrador sigue: "Hasta ahora se han terminado 292 canchas de basquetbol y voleibol,100 gimnasios de boxeo, 163 canchas de fútbol, 67 campos de béisbol, 24 pistas de atletismo y 11 albercas deportivas", recita el presidente en su recuento de los logros de estos cuatro años y medio de su Administración.Pero ya para cuando cita las máximas de sus ídolos históricos preferidos —Benito Juárez y Ricardo Flores Magón—, cuando pronuncia aquello de que "solo el pueblo puede salvar al pueblo", el pueblo ya está apretujado en los portales del Antiguo Palacio de Ayuntamiento o del Gran Hotel de la Ciudad de México o del hotel Mejestic o en la pizzería Fratellos o en el McDonald's o en el corredor joyero o donde se pueda.Otros ya van por las calles de Madero, Venustiano Carranza o 5 de mayo, apretando el paso hacia los autobuses que quedaron estacionados frente a la Alameda, o más lejos, junto al icónico Monumento a la Revolución."Ya termino", dice AMLO, pero no termina. Y es que es el quinto aniversario de aquel día histórico en el que ganó con más de 30 millones de votos y aplastó los representantes de la "mafia del poder" que habían controlado el país los últimos 30 años en el auge del neoliberalismo. Es el Zócalo lleno, otra vez, y el presidente tiene "muchas cosas que decirles"."No es sentencia, ni siquiera advertencia, ni mucho menos amenaza", dice López Obrador desde el estrado en un nuevo regaño a la que llama "oposición conservadora", obcecada en regresar por sus fueros y privilegios. "Pero les digo desde el Zócalo, la principal plaza pública de México: poco lograrán si no abandonan su egoísmo y aprenden a respetar y amar a sus semejantes; no llegarán lejos si no comprenden e internalizan que el dinero y lo material es efímero, que la felicidad verdadera está asociada a la bondad y a la fraternidad. Mientras ellos no acepten y practiquen estos preceptos y nosotros los mantengamos y los reafirmemos, nada ni nadie podrá vencernos".En la gran plaza capitalina ya solo quedan los más leales y ya muy pocos ponen atención. Ya se fueron hasta los del grupo del señor Laurentino Ávila Cruz, quien vino desde la ciudad de Xalapa (este) nada más para el mitin. Momentos antes, casi se le escapan unas lágrimas al hablar del "presidente del pueblo".Arriba, en el estrado, el presidente López Obrador sigue con el regaño a la oposición, pero abajo lo escucha su gabinete ampliado y, entre ellos, los aspirantes a sucederlo en la Presidencia de la República."No hay que ser ingenuos, no se va a contar nunca con el respaldo de las élites, y por eso es necesario, por convicción y protección política, apoyar a los de abajo, aliarse siempre y sostenerse, respaldarse con el pueblo. No haber hecho esta reflexión llevó al fracaso a Francisco I. Madero, un hombre bueno, el Apóstol de la Democracia, víctima de la traición de sus propios hermanos de clase y de una pandilla de rufianes", dijo AMLO. "Por eso, lo más humano y lo más eficaz es mirar siempre, atender siempre y caminar siempre acompañados de la gente, porque en ella está la bondad y la lealtad verdadera", le dice el presidente a la oposición conservadora, a la gente, pero para que lo escuche, en realidad, Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum o Adán López o Ricardo Monreal, todos ellos aspirantes al máximo cargo de poder de la nación mexicana. Y sí, no hay arengas para ninguno de los aspirantes como había pedido el mandatario, pero acá atrás en la plancha muchos tienen a su favorita: "Claudia porque ya es tiempo de las mujeres", dice el arquitecto Fernando Aquiles Vargas Bravo, quien vino con su camiseta de "amor con amor se paga".Otros dudan. "[Yo apoyo] al que asegure que va a hacer exactamente lo que hace Obrador", dice la señora Carla. "Tenemos que verlos a todos, pero va a estar muy difícil que les llenen los zapatos, cualquiera".

