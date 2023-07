https://sputniknews.lat/20230701/a-cinco-anos-del-triunfo-de-amlo-la-seguridad-y-la-pobreza-siguen-siendo-los-grandes-retos-1141124731.html

A cinco años del triunfo de AMLO: la seguridad y la pobreza siguen siendo los grandes retos

A cinco años del triunfo de AMLO: la seguridad y la pobreza siguen siendo los grandes retos

A cinco años del triunfo electoral del presidente de México, senadores, activistas y académicos hacen una revisión para Sputnik de los logros y los pendientes... 01.07.2023

El domingo 1 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador arrasó en las elecciones presidenciales. Con 30.110,327 votos (53.19%), se convirtió en el presidente más votado de la historia de esta nación, que fue gobernada por un único partido, el PRI, durante más de 70 años. Cinco años después, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) —fundado y dirigido por López Obrador— gobierna en la Ciudad de México y en 22 de los 32 estados de la República. Además, tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, controla gran parte de las legislaturas estatales y más de la mitad de los 2.460 municipios. El presidente, quien este 13 de noviembre cumplirá 70 años de edad, llega a la recta final de su Administración con el 67% de aprobación, de acuerdo con una encuesta de la consultora especializada Oraculus, con base en los resultados de las principales empresas del ramo.Al entrar prácticamente al último tramo del Gobierno, la Administración obradorista presenta buenas cifras en materia de economía, pero mantiene pendientes en el combate a la pobreza y, sobre todo, a la seguridad y a la violencia armada. Sube el salario, pero la pobreza no bajaUno de los principales logros que políticos y especialistas reconocen a la Administración federal es el aumento al salario mínimo como no se había visto en décadas.El salario mínimo en la gestión de López Obrador ha aumentado 136%, al pasar de 88,15 pesos en 2018 a 207,44 pesos diarios en 2023, según datos oficiales de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a mayo de este año.Y el desempleo también ha bajado. En el primer trimestre de 2023 se registró una tasa de desempleo de 2,7%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Se trata de la tasa más baja desde 2005, año en que inician los registros.Por otra parte, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval) dio a conocer en mayo pasado que la pobreza laboral en México presentó una disminución de 1,1 puntos porcentuales al pasar de 38,8% a 37,7%, entre el primer trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023. Según economistas como Gerardo Esquivel, exsubgobernador del Banco de México, los datos del Coneval confirman una tendencia a la baja de la pobreza laboral desde 2015, pero que se ha pronunciado más en esta Administración.Para el profesor Ignacio Martínez Cortés, doctor en economía por la Universidad Complutense de Madrid y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los principales logros en esta materia son haber mantenido la recuperación económica después de una caída de 8% del PIB en 2020 por la pandemia de COVID-19. "Tener una recuperación económica de PIB, por lo menos en este primer trimestre de 2023, es significativo", dice el especialista en entrevista con Sputnik.Otro punto que destaca el experto es la reducción de la inflación. "Todo indicaba que íbamos a tener una inflación del 9% y ahora todo indica que vamos a tener una reducción significativa", dice en referencia a la última cifra en la materia publicada por el Inegi que ubica este indicador en 5,18%.Y finalmente, afirma el economista, otro punto destacable es el tipo de cambio tomando en consideración que en abril de 2020 el tipo de cambio por la caída del crudo llegó a rayar los 25 pesos por dólar y ahora se tiene un tipo de cambio de alrededor de 17 pesos.Sin embargo, entre los pendientes, dice el doctor Martínez Cortés, está la recuperación del ingreso de los hogares, a pesar de los aumentos en el salario mínimo.De acuerdo con un análisis de la organización Acción Ciudadana frente a la Pobreza con base en datos oficiales del Inegi, 35 millones de personas, es decir, el 59% de la población ocupada, carecía, al primer trimestre de 2023, de ingreso suficiente para superar el umbral de pobreza.Según este análisis de esta organización, 55% de la población ocupada tenía un trabajo informal, que por lo regular son empleos sin derechos laborales y sin acceso a la salud ni a protección social. Además, la mitad de las personas con trabajo asalariado carecían de contrato estable y casi 9 de cada 10 (87%) de representación para la negociación colectiva.La organización señala, asimismo, que el verdadero tamaño del desempleo es 10,7% (no 2,7). "Son siete millones de personas, pues hay que sumar personas desocupadas y personas disponibles".También, subraya la ONG, hay 13.733.000 mujeres (de entre 15 y 64 años de edad) que no pueden salir a buscar empleo, pues trabajan, pero sin remuneración en labores de cuidado y domésticas.El senador Germán Martínez, quien ocupó el cargo de director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a inicios de esta Administración, reconoce que la llamada Cuarta Transformación ha tenido logros en materia económica y, sobre todo, laboral."No debemos negarlo, la vida sindical se está moviendo lentamente, pero en la dirección correcta y entre otras cosas, gracias a este gobierno que ha empujado eso", dice el senador, quien fue secretario de la Función Pública y dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) y, ahora, coordina a un grupo de legisladores conocido como el Grupo Plural en la Cámara alta.Otro avance que destaca este político es la implementación de los programas sociales. Tan solo cuatro de ellos que se han implementado en la Administración obradorista benefician a más de 12 millones de personas, según el primer informe trimestral de 2023 de los programas de subsidio del ramo administrativo 20 de la Secretaría del Bienestar.El Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, por ejemplo, atendía a marzo de este año a 10.834.547 mayores de 65 años, con una transferencia de 2.400 pesos mensuales. El programa Sembrando Vida, que ofrece un apoyo de 5.000 pesos al mes, beneficiaba a 447.700 personas; en el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, que da 1.475 pesos mensuales, están registrados 548.743 beneficiarios y el Programa de Apoyos para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, atendía 256.274 beneficiarios, con una transferencia monetaria de entre 1.600 y 3.600 pesos bimestrales.Hace falta una reforma fiscalPara el senador Germán Martínez, licenciado en derecho con especialidad en derecho constitucional del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, los programas sociales "son muy buenos", pero tendrían que ser avaluados y verificar si realmente están incidiendo en una movilidad social, además de que podrían no ser sustentables en el tiempo para el próximo presidente "porque no tiene de dónde fondearlos".En este sentido, el legislador hace hincapié en la falta de una reforma fiscal, que el presidente López Obrador se ha resistido a impulsar en cumplimiento de una de sus principales promesas de campaña.Otro senador federal, Héctor Vasconcelos, miembro de Morena desde antes de su fundación como partido y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, coincide en que es necesaria una reforma fiscal "de fondo"."Pero el punto de vista del presidente es que, con solo eliminar la corrupción empezando por las más altas esferas, empezando por la Presidencia de la República, iba a haber los suficientes recursos para cubrir, por ejemplo, los programas sociales, las grandes obras de infraestructura como el Tren Maya, Dos Bocas, el AIFA, sin necesidad de hacer una reforma fiscal que hubiera causado una conmoción", explica el legislador. Seguridad, el pendiente "más dramático"López Obrador llega a la última fase de su sexenio con el problema de la violencia irresuelto. En días recientes, 16 servidores públicos fueron secuestrados por un grupo armado en el estado de Chiapas (sur). También estalló un coche-bomba en el estado de Guanajuato (centro) y causó lesiones a 10 elementos de la Guardia Nacional, y un conocido dirigente de grupos de autodefensas civiles del estado de Michoacán, Hipólito Mora, fue asesinado a balazos junto con tres policías que fungían como sus escoltas en Michoacán. El legislador resalta que en la Administración de López Obrador se rompió el récord histórico de homicidios, con 158.888 asesinatos, más de los que se registraron en los Gobiernos de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y de Felipe Calderón (2006-2012).En este sentido, el también exdirector de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destaca que el presidente haya saludado a la madre del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, pero no a las madres de las decenas de miles de desaparecidos que hay en el país. "[Concuerdo con] la idea original de combatir las fuentes de la delincuencia organizada; es decir la pobreza, el desempleo, la falta de horizontes para los jóvenes. Combatiendo esto, con el tiempo, y no me refiero a 20, 30 años, me refiero a 3, 5 años, se van a ver con mayor claridad los beneficios de ese cambio de enfoque. Ese cambio ha consistido en no solo echarle más leña al fuego, sino a tratar de ver por qué y cómo fue que los leños se pusieron ahí para que exista este fuego", afirma el legislador, quien admite "que queda mucho por hacer".El papel de las Fuerzas ArmadasDe acuerdo con el último reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional presentado el pasado 27 de junio, 189.021 elementos del Ejército y la Marina estaban asignados a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; 5.727 al Fortalecimiento de las Aduanas y Puertos; 31.730 al Plan de Migración en las Fronteras; 3.114 a las Operaciones de Combate al Mercado Ilícito de Combustible; 6.946 a la Seguridad de Instalaciones Estratégicas; 1.345 al Plan Integral de Seguridad al Tren Maya; 1.900 al Plan de Seguridad al Transístmico, y 950 a la Operación Sargazo. Ingenieros militares también estuvieron a cargo de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), son responsables de uno de los tramos más complicados del Tren Maya, y a mandos de la Marina y del Ejército se les asignó el control de las aduanas y puertos, así como de algunas terminales aéreas, entre ellos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).Para el senador Martínez, hay un riesgo de que el poder civil quede supeditado al poder militar en la siguiente Administración federal.Por su parte, el legislador Héctor Vasconcelos califica como una "infamia" hablar de que este presidente haya militarizado al país. "La gente no sabe en qué condiciones estaban las policías en este Gobierno", dice.Otra narrativaA 53 meses de ocupar el cargo, López Obrador supera a cuatro de sus antecesores en aprobación de su Gobierno. Ernesto Zedillo Ponce de León tenía a estas alturas de su gestión 63% de aprobación; Felipe Calderón Hinojosa, 55%; Vicente Fox Quesada, 51% y Enrique Peña Nieto 22%, de acuerdo con el análisis de Oraculus.En mayo de este año, por ejemplo, la encuesta Covarrubias y Asociados daba al presidente 79% de aprobación y 15% de desaprobación; el periódico Reforma, 60% vs 39%, y la consultora Buendía y Márquez, 65% contra 26%.La firma Morning Consult ubica al presidente mexicano como el tercero con mayor aprobación de entre líderes de 22 países monitoreados, con 60% que lo aprueba y 36% que lo desaprueba, por debajo del primer ministro de la India, Narendra Modi, y del presidente de la confederación suiza, Alain Berset.Otra encuesta de la consultora CID Gallup publicada el pasado 20 de junio y que mide la popularidad de 13 líderes latinoamericanos coloca, con 72% de aprobación, a López Obrador como el segundo dirigente en la región con mayor apoyo popular, por debajo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele (90%)."No se puede soslayar el hecho de que por primera vez en México hay un presidente que le habla directamente al pueblo mexicano”, afirma el senador Vasconcelos al hablar sobre los índices de aprobación del mandatario mexicano. Tal vez con la única excepción del general Lázaro Cárdenas, acota."La gente se siente escuchada, tomada en cuenta y que el jefe del estado les habla a ellos, eso me parece un fenómeno muy importante históricamente hablando”, afirma el legislador.Para el senador, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la universidad de Harvard y maestro en Historia Política por la universidad de Cambridge, otra cuestión fundamental que se ha logrado en estos cinco años es la separación radical del poder público y del poder económico."Por décadas México había sido gobernado, cuando menos desde el gobierno del presidente (Miguel) Alemán por una especie de alianza, arreglo, contubernio entre el gran poder político y el gran poder económico. Se ponían de acuerdo en lo más alto del sistema mexicano empresarios y gobiernos y así se llegaba a definición de ciertas políticas, de las políticas más importantes", explica."Un propósito central del presidente López Obrador ha sido separar al Estado del poder económico, y esto explica en este campo tanta resistencia y tanta antipatía de enormes segmentos del sector empresarial, no digo de todo el sector empresarial, pero segmentos importantes del empresariado", asegura. ¿El pobre es pobre porque quiere?El activista y caricaturista Rafael Barajas El Fisgón, director del Instituto de Formación Política de Morena, afirma que las cifras de aprobación del presidente muestran que el balance, a cinco años del triunfo electoral, es positivo."Esto tiene que ver con el hecho de que sí ha cumplido sus promesas de campaña", afirma el también escritor en una entrevista telefónica con Sputnik. "El balance para el ciudadano común es positivo. Implica que se han revertido las lógicas de la política neoliberal", asegura.Para este caricaturista, uno de los intelectuales más visibles del Gobierno, la buena aprobación del presidente se debe a que hay más cobro de impuestos a compañías a las que antes se les exoneraba; a las políticas de austeridad en el gasto público; a buenos resultados en materia económica y a obras prioritarias para el gobierno como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Corredor Interoceánico. "López Obrador ha cambiado la narrativa y eso a nivel nacional es importante", dice en entrevista Juan Carlos Cabrera Sámano, maestro en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en ética, bioética y epistemología."Dejar de tener una voz dominante de que el pobre es pobre porque quiere, y que es causante de su miseria por sus acciones... Ese es el tipo de discurso que tendría, por ejemplo, un político como [Ricardo] Anaya con eso de que [los pobres] se gastan su dinero en cervezas... El discurso de López Obrador está orientado a que el pobre está marginado, explotado, y a pesar de estar marginado, explotado y vivir en condiciones de miseria, sigue luchando y tratando de salir adelante", explica el profesor universitario.

