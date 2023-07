https://sputniknews.lat/20230702/trump-vuelve-a-advertir-que-biden-conduce-a-eeuu-a-la-tercera-guerra-mundial-1141157869.html

Trump vuelve a advertir que Biden conduce a EEUU a la "Tercera Guerra Mundial"

Trump vuelve a advertir que Biden conduce a EEUU a la "Tercera Guerra Mundial"

WASHINGTON (Sputnik) — El expresidente estadounidense Donald Trump acusó nuevamente al actual mandatario de ese país, Joe Biden, de estar llevando a Estados... 02.07.2023, Sputnik Mundo

"Joe Biden nos lleva al borde de una Tercera Guerra Mundial porque no sabe lo que hace (...) No se puede llamar por error 'Irak' a 'Ucrania' y no se puede hacerlo dos veces", dijo el republicano a sus partidarios en un acto de campaña en Carolina del Sur de cara a las elecciones presidenciales de 2024.Biden, de 80 años, es conocido por sus frecuentes lapsus. En una reciente comparecencia ante la prensa declaró que su homólogo ruso, Vladímir Putin, estaba perdiendo la guerra en Irak. "En la situación con Rusia es mejor no tomar decisiones equivocadas porque estamos acercándonos a una Tercera Guerra Mundial", alertó Trump, calificando al actual mandatario estadounidense de "descaradamente incompetente". Las encuestas señalan a Trump como claro favorito en las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de 2024.

