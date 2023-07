https://sputniknews.lat/20230702/zelenski-necesita-promocionarse-ante-la-cumbre-de-la-otan-con-su-exito-en-el-campo-de-batalla-1141163518.html

Zelenski "necesita promocionarse" ante la cumbre de la OTAN con su 'éxito en el campo de batalla'

Zelenski "necesita promocionarse" ante la cumbre de la OTAN con su 'éxito en el campo de batalla'

Al hablar del deseo de demostrar resultados en el campo de batalla antes de la cumbre de la OTAN en Vilna, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se está... 02.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-02T11:14+0000

2023-07-02T11:14+0000

2023-07-02T11:14+0000

internacional

volodímir zelenski

política

leonid ivashov

ucrania

eeuu

otan

academia de problemas geopolíticos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/0c/1139375508_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2ec517685c54413836d6eceb1c9c23d8.jpg

Anteriormente, Zelenski había declarado a la cadena española RTVE que Ucrania quiere "mostrar resultados" en el campo de batalla antes de la cumbre de la OTAN en Vilna. Más tarde, en una entrevista con el diario español El Mundo, afirmó que la ayuda de los socios de Ucrania no era suficiente. Según él, si Kiev tuviera la artillería que pide, los procesos en el campo de batalla serían mucho más rápidos.Añadió que a pesar de la intención de Zelenski de unirse al bloque político-militar, Ucrania no será aceptada en la OTAN porque no se necesita allí.En su opinión, la mayoría de los países europeos están a favor de poner fin al conflicto militar, "sienten el peso de la presión estadounidense, de su tono de mando", y entienden que Estados Unidos mantienen las hostilidades en su propio beneficio.En conclusión, el experto subrayó que "el conflicto ha golpeado duramente a las economías europeas y a la Unión Europea en su conjunto".

https://sputniknews.lat/20230630/con-la-soga-al-cuello-por-que-en-realidad-zelenski-se-niega-acudir-a-la-cumbre-de-la-otan-1141117136.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

volodímir zelenski, política, leonid ivashov, ucrania, eeuu, otan, academia de problemas geopolíticos