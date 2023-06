https://sputniknews.lat/20230630/con-la-soga-al-cuello-por-que-en-realidad-zelenski-se-niega-acudir-a-la-cumbre-de-la-otan-1141117136.html

"Con la soga al cuello": ¿por qué en realidad Zelenski se niega acudir a la cumbre de la OTAN?

"Con la soga al cuello": ¿por qué en realidad Zelenski se niega acudir a la cumbre de la OTAN?

30.06.2023

Ucrania desea recibir una invitación para unirse a la OTAN en la cumbre de la Alianza que tendrá lugar en la capital de Lituania, Vilna, con el fin de iniciar el procedimiento de adhesión, declaró a Reuters Ígor Zhovkva, jefe adjunto de la oficina del presidente ucraniano. No obstante, aseguró que, si no se le otorga la invitación, Volodímir Zelenski no asistiría al evento que se celebrará el 11 y 12 de julio.La declaración de Zhovkva "es parte de un cierto plan B, una obra de teatro montada por la oficina del mandatario a instancias de sus manipuladores", considera Yuri Kot. Agregó que Volodímir Zelenski "entiende a su manera la frase 'adhesión de Ucrania a la OTAN'". En sus palabras, el presidente ucraniano "no pertenece a sí mismo y no puede permitirse tales declaraciones". Kot sugirió que no habrá ningún movimiento de apoyo a Ucrania en esta cumbre de la OTAN y a Zelenski "le habían dicho, probablemente desde Londres o Washington: el plan B está en marcha".El politólogo aseguró que, tarde o temprano, el mandatario ucraniano tendrá que responder por sus crímenes, porque Kiev organizó el bombardeo de la central hidroeléctrica de Kajovka.Kot concluyó que cuando el pueblo ucraniano vea la realidad que está ocurriendo, como pasó con los alemanes después de mayo de 1945, "harán pedazos a este Zelenski y a toda su banda".A finales de septiembre de 2022, Kiev presentó una solicitud de ingreso en la OTAN de forma acelerada. Más tarde, el consejero de seguridad nacional de EEUU, Jake Sullivan, señaló que la admisión de Ucrania es actualmente inoportuna.

