AMLO sobre crisis en el PRI: "Lo desfiguraron y no tiene nada qué ver con sus orígenes"

AMLO sobre crisis en el PRI: "Lo desfiguraron y no tiene nada qué ver con sus orígenes"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la crisis en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ocurre por culpa de los... 04.07.2023, Sputnik Mundo

El mandatario latinoamericano fue cuestionado sobre la salida de los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga y Eruviel Ávila de esa fuerza política para conformar el grupo Congruencia por México, en oposición al liderazgo de Alejandro Moreno, con lo que se suman a las más de 100 renuncias al partido que detentó el poder durante décadas en el país.Posteriormente, Moreno acusó en redes sociales a López Obrador de ser el causante de esta situación y destacó que lo peor del PRI ahora simpatiza con Morena.López Obrador, quien militó en el PRI entre 1976 y 1988, agregó que los mayores avances del PRI se dieron en la etapa bajo el nombre del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), en el Gobierno del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), ya que se impulsaron las agrupaciones en favor de los trabajadores, las ayudas al campo y la expropiación petrolera.Pero, en la actualidad, "los dos partidos, tanto el PRI como el PAN [Partido Acción Nacional], que llevan mucho tiempo [existiendo] (...), terminan como apéndices de un bloque conservador, cuyo gerente es Claudio X. González, [líder de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad]. Es lamentable. Hay una cúpula de los que se sentían dueños de México. Esos no dan la cara, son los que tienen a Claudio como [jefe]; son políticos corruptos [que crearon una especie de] consejo supremo (...). Sometieron a los dos partidos", aseguró.El presidente de México subrayó que la clase opositora en México está en descomposición, debido a que no quiso enfrentar la nueva realidad y decidió que su estrategia fuese comandada por González.Además, consideró que los señalamientos hechos por Alito Moreno en su contra eran un exceso, ya que no es culpa suya que los políticos del PRI abandonen el grupo político.La debilidad política del PRI deja en duda qué papel ocupará el partido que, por décadas, ocupó el poder en México, esto debido a que la oposición aún no decide cómo será ni quién será su candidato para disputar la presidencia con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido oficialista en México creado y liderado por el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.Por otro lado, Morena se encuentra en el proceso para elegir al que será su representante rumbo al 2024, una contienda en la que están el excanciller Marcelo Ebrard, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el extitular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López.

