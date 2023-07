¿Cuál es la importancia y el papel de Irán en la OCS?

https://sputniknews.lat/20230704/cual-es-la-importancia-y-el-papel-de-iran-en-la-ocs-1141229459.html

Factor geográficoLa adhesión de Irán a la OCS amplía el espacio geográfico del organismo, afirmó el director del Centro de Estudios de Irán de la Universidad del Suroeste de China, Ji Kaiyun."Dado que esta organización era originalmente una plataforma para la cooperación en cuestiones de seguridad regional, e Irán es una gran potencia regional y una civilización milenaria, su ingreso a la OCS permitió a la organización ampliar sus fronteras de Asia Oriental a Asia Occidental", explicó. Además, prosiguió, Irán ocupa una posición extremadamente importante en términos de estrategia geopolítica y es un sistema económico e industrial coherente.Política y seguridadEn segundo lugar, el ingreso del país —que tiene una influencia clave en la configuración del panorama internacional en Oriente Próximo y Oriente Medio— al bloque podría reforzar la cooperación entre los Estados miembros a nivel político, según Ji. En su opinión, la posición estratégica de Irán es crucial en materia de seguridad. A su vez, el experto persa en las relaciones de Irán con Rusia y director del Instituto de Estudios Estratégicos del Mundo Moderno, Shoaib Bahman, agregó que, con la adhesión de Teherán a esta entidad, se envía un mensaje político a Occidente y a EEUU. "La OCS se conoce comúnmente como la OTAN del este. Y en esta definición se encuentra tanto el estatus de la organización como la atención de que goza en todo el mundo y el alto nivel de interacción que existe entre sus miembros. El potencial económico y político de los miembros de la OCS es grande, y con la adhesión de Irán a ella será aún mayor", subrayó. Añadió también que este paso ofrece buenas perspectivas para reforzar la seguridad de la organización, así como para desarrollar lazos culturales en su seno.¿Qué significa para el propio Irán?Para Teherán, que está sometido al bloqueo, sanciones y restricciones por el Occidente liderado por EEUU, la adhesión a la organización podría contribuir a un avance económico, considera Ji. "Unirse a la OCS equivale a abrir otro mercado mundial para Irán, ampliando las oportunidades de desarrollo económico, un paso que podría aumentar drásticamente la capacidad del país para encontrar socios e inversores, inversión extranjera, exportar e importar productos, incluido el comercio de servicios", profundizó el analista.En general, en sus palabras, la valoración del papel de la admisión de Irán al organismo debe ser positiva, constructiva y satisfactoria. "Este acontecimiento no solo es positivo para Irán y China como miembro de la OCS, sino también para Oriente Medio y la comunidad mundial", manifestó.Ahora, cuando la comunidad estadounidense-europea aplica una política de antiglobalización, la OCS, basándose en los principios de apertura, inclusión y paz, formó una organización de cooperación interregional en un vasto territorio y presentó un modelo de desarrollo económico que no está sujeto a las sanciones occidentales, opinó Ji. Esto, según él, está en consonancia con los intentos de Irán de aplicar su estrategia de globalización y su deseo de mostrar su propia forma de apertura al mundo exterior. También demuestra que la OCS actualmente "tiene un creciente poder de atracción, carisma y autoridad". Según Shoaib Bahman, la pertenencia de Teherán a la OCS sienta las bases para la posible inclusión del país a otras grandes organizaciones internacionales y tiene un efecto positivo en la reputación de la República Islámica.Corredor Norte-SurLa admisión de Irán en la OCS es una decisión esencial para este Estado, sobre todo en el marco del proyecto Norte-Sur, comentó el director del Centro de Análisis Aplicado de las Transformaciones Internacionales de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, doctor en Historia, Vitali Danílov.En este contexto, continuó, la ruta de transporte internacional Norte-Sur será muy prometedora, ya que hay mucho más potencial de crecimiento, que se ampliará mediante unos proyectos de desarrollo, incluso con Rusia.¿Por qué en el Día de la Independencia de EEUU?El enfrentamiento entre Irán y EEUU lleva ya más de 40 años e ingresando oficialmente a la OCS en el Día de la independencia de EEUU, Teherán quiso subrayar una vez más que las relaciones con Washington no impactan en las relaciones con el resto del mundo, expresó Danílov. De este modo, Teherán ha "pinchado" a Washington. Fundada en 2001, la Organización de Cooperación de Shanghái incluye hoy a ocho Estados miembros: China, la India, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. El organismo regional representa el 25% del PIB global y casi la mitad de la población del planeta.

