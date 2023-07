https://sputniknews.lat/20230704/derribados-dos-drones-al-suroeste-de-moscu-1141213155.html

Derribados dos drones al suroeste de Moscú

Derribados dos drones al suroeste de Moscú

"Según los datos preliminares, tres drones se dirigían hacia Moscú en distintos momentos. Dos de los drones fueron suprimidos por la guerra electrónica en... 04.07.2023, Sputnik Mundo

La fuente precisó que los dispositivos eran de tipo helicóptero. Por el momento se desconocen los detalles del incidente. El pueblo de Valúevo se encuentra al suroeste de Moscú, a unos 30 kilómetros del centro de la ciudad.Recordemos que no se trata del primer ataque de este tipo. La noche del 2 al 3 de mayo, el régimen de Kiev intentó atacar con dos drones la residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, en el Kremlin, informó el servicio de prensa. Moscú calificó el incidente como un ataque terrorista contra el mandatario y se reserva el derecho a responder "donde y cuando lo considere oportuno". "Dos vehículos aéreos no tripulados fueron dirigidos contra el Kremlin. Como resultado de la oportuna actuación de los militares y servicios especiales mediante sistemas de guerra electrónica, los drones quedaron inutilizados", señala el informe.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, especificó que el mandatario ruso no se encontraba en el Kremlin en el momento del intento de ataque y estaba en su residencia de Novo-Ogariovo, en las afueras de Moscú. Moscú calificó el ataque contra Putin de acto terrorista planificado y atentado contra el jefe del Estado.Otra agresión ocurrió el pasado 30 de mayo, cuando varios drones impactaron contra edificios ubicados en diferentes zonas de la capital rusa.

