https://sputniknews.lat/20230704/en-guatemala-se-quiere-desprestigiar-la-inminente-victoria-electoral-de-arevalo-1141238227.html

En Guatemala se quiere desprestigiar la "inminente" victoria electoral de Arévalo

En Guatemala se quiere desprestigiar la "inminente" victoria electoral de Arévalo

MONTEVIDEO (Sputnik) — Los partidos que perdieron la primera vuelta electoral en Guatemala intentan sabotear el recuento de votos para desprestigiar la... 04.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-04T19:03+0000

2023-07-04T19:03+0000

2023-07-04T19:03+0000

américa latina

elecciones

guatemala

política

bernardo arévalo

sociedad

elecciones presidenciales en guatemala (2023)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/04/1141237978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b621df77a8359f8156942ab6dd26054.jpg

"La cosa está así: nueve partidos aliados del gobierno, que perdieron en las elecciones del 25 de junio, mandaron a sus fiscales a hacer problema en los actos de recuento ordenados por la Corte de Constitucionalidad, y lo que buscan es desacreditar el proceso para restarle legitimidad a Arévalo", sostuvo. Con un equipo de observadores desplegado en el capitalino Parque de la Industria, donde transcurre el cotejo de actas, Marroquín insistió en que los pronunciamientos de los representantes de los partidos derrotados tienen como objetivo desprestigiar una victoria que considera "inminente". El proceso, iniciado en la mañana del 4 de julio bajo un fuerte despliegue policial y con presencia de fiscales de los partidos involucrados, ha estado marcado por denuncias de supuestas irregularidades, sin fundamentar. Para Marroquín, todo obedece al inesperado avance de Arévalo, candidato a la presidencia por el Movimiento Semilla (centroizquierda) por delante de los favoritos de lo que en Guatemala muchos llaman el "Pacto de Corruptos", alianza entre políticos, empresarios y miembros del crimen organizado. Excandidato presidencial en 2019, Marroquín estimó que el escenario actual no les deja mucho margen para maniobrar a quienes no quieren el avance de Arévalo, pero advirtió que, igual, mantendrán un relato de supuesto fraude durante su eventual mandato. Contra todo pronóstico, Arévalo fue el segundo candidato más votado en las presidenciales del 25 de junio, solo superado por la ex primera dama Sandra Torres, de la Unión Nacional por la Esperanza (UNE, conservadora), y ambos se enfrentarían en el balotaje, el 20 de agosto. Si bien Torres consiguió más votos que Arévalo en la primera ronda, Marroquín advirtió que la candidata de UNE tiene un "antivoto" (personas que votarían por cualquiera menos por ella) del 45%, lo cual haría matemáticamente imposible que ganara en segunda vuelta. El pasado fin de semana, y a partir del reclamo de varios partidos, la CC determinó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no podría oficializar los resultados de las elecciones sin antes revisar de nuevo los datos. Semilla presentó varias demandas, que no prosperaron, para exigir que la CC esclareciera su fallo y lo revocara, alegando que carecía de competencia para ordenar el cotejo de actas que transcurre este martes. A su vez, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) informó en un comunicado que las impugnaciones de las elecciones fueron bastante bajas, por lo que a su consideración no existen razones para pensar en irregularidades que motivaran esta audiencia.

https://sputniknews.lat/20230630/elecciones-en-guatemala-viraje-hacia-el-progresismo-1141107566.html

guatemala

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

elecciones, guatemala, política, bernardo arévalo, sociedad, elecciones presidenciales en guatemala (2023)