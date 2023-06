https://sputniknews.lat/20230630/elecciones-en-guatemala-viraje-hacia-el-progresismo-1141107566.html

Elecciones en Guatemala: ¿Viraje hacia el progresismo?

Tras la realización de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el país centroamericano, el investigador Luis Velázquez dialogó con GPS... 30.06.2023, Sputnik Mundo

El izquierdista Bernardo Arévalo, del partido Semilla, pugnará con Sandra Torres (Unidad Nacional de la Esperanza, socialdemócrata) por la presidencia de Guatemala en la segunda vuelta de las elecciones, previstas para el 20 de agosto. Con respecto a los balances, "los resultados fueron muy sorpresivos y subrayan el repudio de los guatemaltecos hacia las actitudes antidemocráticas y abiertamente autoritarias que habían adoptado las instituciones", expresó el investigador guatemalteco.En este marco, "este fenómeno se concentra en el movimiento Semilla, que es un partido que nace a partir de las protestas anticorrupción de 2015, y es hasta ahora el que recibe este amplio apoyo popular", indicó.Asimismo, "el hecho de que su candidato se haya metido en la carrera electoral ha renovado las esperanzas en el sistema político", expresó.El candidato de Semilla se enfrenta a un enorme desafíoSi bien mucha gente se está organizando para que Arévalo alcance la presidencia, "no estamos ante una tarea fácil", dijo. Ello es debido a que "Torres ha sido varias veces candidata presidencial y es parte del partido más exitoso desde 1985, en términos de conectar el trabajo operativo desde las alcaldías y los líderes más caudillescos", aseveró. Por lo tanto, "tenemos dos maneras de hacer política muy diferentes: el clientelismo versus a la política que surge de las plazas", concluyó.Ataques ucranianos ponen en riesgo a la central nuclear de ZaporozhieEl Gobierno ucraniano intensifica las hostilidades "para seguir recibiendo los fondos de Occidente", dijo a Sputnik el analista venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein.Rusia ha enviado una misiva al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para explicar las provocaciones realizadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania, y las cuales ponen en riesgo a la central nuclear de Zaporozhie, la más grande de Europa. En este marco, "el conflicto bilateral entre Rusia y Ucrania pasó a un segundo plano, ya que lo que estamos viendo es un un conflicto impuesto por la OTAN, que utiliza el territorio y las fuerzas vivas ucranianas para lograr los objetivos de Occidente", aseveró.Es por ello que el Gobierno ucraniano "no tiene capacidad de decisión con respecto a lo que se haga sobre su territorio", sostuvo. En este contexto, "esta contraofensiva, que no tiene ninguna posibilidad de éxito, se tiene que realizar para mantener un conflicto que sólo sirve a los intereses occidentales", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la importancia de la Economía Política Internacional para el análisis de los fenómenos globales.CulturaComo es habitual en el cierre cultural, en Sputnik y M24 dialogamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

