Washington a Kiev: 'Esperen sentados'… pero no en un F–16

octavo mandamiento

eeuu

f-16

ucrania

organización de cooperación de shanghái (ocs)

irán

Washington a Kiev: 'Esperen sentados…'Los pilotos de la Fuerza Aérea ucraniana todavía no han pilotado los cazas estadounidenses F–16, ni siquiera en el formato de entrenamientos, declaró el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba. Añadió que los socios occidentales de Kiev habían prometido comenzar el entrenamiento de los pilotos ucranianos en junio pasado. Sin embargo, tuvieron que aplazar dicha capacitación so pretexto de que se equivocaron a la hora de calcular el tiempo necesario para organizar debidamente el lanzamiento del proyecto.Por si fuera poco, Kiev ha recibido otro jarro de agua fría de parte de sus socios occidentales: ha trascendido que la OTAN no enviará aviones de combate a Kiev hasta que termine la contraofensiva.La Organización de Cooperación de Shanghái suma un miembroIrán se convirtió en miembro pleno de la Organización de Cooperación de Shanghái [OCS, por sus siglas en inglés], según la declaración final de la 23ª cumbre de jefes de Estado en formato virtual. Al respecto, el presidente iraní, Seyed Ebrahim Raisi, ha expresado su satisfacción por la adhesión oficial del país persa como el noveno miembro de la alianza.En tanto, el primer ministro indio, Narendra Modi, ha manifestado: "Estoy encantado de que Irán se una a la familia de la OCS como nuevo miembro". Mientras, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó al respecto que "a partir de ahora, la República Islámica de Irán es participante de pleno formato de nuestra organización, y quiero felicitar sinceramente al presidente iraní, al señor Raisi por este importante evento".EEUU y la UE intentan meterse en la campaña política venezolanaEn un mismo fin de semana, el Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, tuvo que rechazar públicamente declaraciones del Departamento de Estado de los EEUU y del Alto Representante para Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, sobre la situación política interna venezolana. El canciller venezolano, Yvan Gil, recordó que el proceso electoral no dependerá de ningún actor extranjero, y el presidente Maduro acusó a estos países de intentar sembrar el fascismo en Venezuela."Están haciendo este apoyo mediático internacional en términos conspirativos. Otra vez de tratar de enrumbar al país a una situación de inestabilidad", comenta Francisco González, analista internacional venezolano especializado en integración regional, sobre las protestas estadounidenses y europeas sobre la política interna venezolana.Ojo por ojo, diente por diente: la medida de China para Occidente en su guerra de chipsLos chips siguen estando en el ojo del huracán en medio de las tensiones que se libran entre Estados Unidos, Europa y China. Ahora Pekín ha dado un nuevo giro de tuerca ante el anuncio de los Países Bajos, de ejercer mayor control a la exportación de equipo de última tecnología para producir los chips de punta.Alberto Lebrón, corresponsal internacional en China, explicó a Sputnik que "si China ha tomado esta decisión, no es porque vaya a afectarla demasiado: aquí lo que existe es un ojo por ojo y diente por diente, dado que al gigante país asiático se le está imponiendo muchas restricciones en cuanto al comercio de chips, entonces China responde con medidas recíprocas".España toma medidas para frenar incidentes racistas dentro de los eventos deportivosEl Ministerio del Interior español ha reforzado las medidas de prevención y respuesta frente a los incidentes violentos, racistas y discriminatorios en los eventos deportivos y ha establecido los criterios para instar la suspensión y desalojo de forma inmediata los eventos deportivos en los que se produzcan hechos de esta naturaleza.Santiago Mentory, entrenador, preparador físico y futbolista español, señaló a Sputnik que "el tema de racismo en el fútbol es un tema cultural, las medidas tomadas por las autoridades son buenas, aunque desde mi punto de vista llegan un poco tarde, sin embargo, hay que esperar que con el tiempo estos actos vayan disminuyendo".Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

