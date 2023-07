https://sputniknews.lat/20230705/argentina-mira-con-entusiasmo-la-exploracion-de-petroleo-offshore-1141281130.html

Argentina mira con entusiasmo la exploración de petróleo offshore

Argentina mira con entusiasmo la exploración de petróleo offshore

En medio de la acuciante crisis por falta de dólares que atraviesa Argentina, el potencial de la explotación de petróleo en aguas oceánicas alimenta la esperanza de convertir al país en un jugador de peso a nivel global.

Argentina goza de una envidiable posición en materia de recursos naturales. La autorización del Gobierno para la exploración de petróleo offshore —es decir, en aguas oceánicas— a 300 kilómetros de la costa de la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires (este) constituye una prueba cabal del potencial exportador del país, en un marco signado por una acuciante crisis económica.El desafío central consiste en constatar que existe en esa zona el caudal de recursos calculado. Según Guiscardo, "es una apuesta del Estado nacional, porque siempre hay riesgo".El carácter estratégico del sector hidrocarburífero queda de manifiesto en la visión largoplacista con la cual la explotación es concebida por los especialistas. "Esto está diseñado para comenzar a producir petróleo en 2030, así que la planificación es crucial", afirmó el empresario."Estos son proyectos donde no hay una 'grieta' en cuanto a los partidos políticos. Es una política de Estado", dijo Guiscardo.Uruguay afronta la crisis hídrica más grave de su historia recienteEn medio de una sequía récord, Uruguay dispone de apenas el 1% de sus reservas de agua disponible para ser ingerida. Cara o Ceca habló con Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, quien señaló que “prácticamente no tenemos más agua potable porque no cumple con las condiciones básicas".El investigador remarcó que la calificación de "agua bebible" es tan solo un eufemismo, dado que la ingesta no está recomendada. "Se recomienda no beber el agua de la canilla. De hecho, los hospitales reciben agua de fuentes subterráneas", remarcó Viñas.

