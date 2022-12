https://sputniknews.lat/20221216/de-vaca-muerta-a-la-exploracion-offshore-los-desafios-economicos-y-ambientales-para-argentina-1133615182.html

De Vaca Muerta a la exploración 'offshore': los desafíos económicos y ambientales para Argentina

De Vaca Muerta a la exploración 'offshore': los desafíos económicos y ambientales para Argentina

Argentina tiene una posición privilegiada en materia de recursos naturales. La autorización del Gobierno para la exploración offshore —en aguas oceánicas— a 300 kilómetros de la costa de la ciudad de Mar del Plata (este) constituye una prueba cabal del potencial exportador con el que el país cuenta para su desarrollo, en un marco signado por una acuciante crisis económica.Todo indica que la búsqueda de recursos podrá concretarse desde principios 2023, pero ¿cómo optimizar estas reservas para motorizar la salida de la crisis sin descuidar el impacto ambiental?Salir del laberinto"La oportunidad es nítida: el principal botón rojo que Argentina puede apretar para revertir la restricción de divisas es la producción de petróleo y gas. Sin duda la clave está ahí", dice a Sputnik Nicolás Gandini, periodista especializado en energía. El analista apunta a resolver el problema de la falta de dólares que condiciona al país, con una inflación que roza el 100% anual.Las enormes posibilidades hidrocarburíferas de Argentina tienen, en primer lugar, a Vaca Muerta, la formación geológica en la cuenca neuquina (sur) que constituye la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo a nivel mundial —8% del total existente en el primer caso y 11% en el segundo—."Los recursos estimados en Vaca Muerta alcanzan para abastecer la demanda interna por más de 100 años en materia de petróleo y 200 en gas. Pero son recursos: es decir, deben ser desarrollados y eso requiere inversión", afirma a Sputnik Juan José Carbajales, exsubsecretario de Hidrocarburos de la Nación entre 2019 y 2020, bajo el actual Gobierno de Alberto Fernández.El autoabastecimiento es crucial para las arcas públicas: el 16% del gas que consume el país proviene del exterior, por lo que el Estado debe destinar sus escasas reservas de dólares a la importación, principalmente desde Bolivia. Disminuir el caudal de divisas que salen por esta vía es una tarea primordial para el ministro de Economía, Sergio Massa.La propuesta de Carbajales apunta no solo a aprovisionar al mercado interno, sino sobre todo a que el yacimiento funcione como una fuente de dólares para sortear las dificultades económicas del país. "La apuesta ya apunta hacia el interior, sino a reforzar las reservas del Banco Central aportando las divisas vía exportaciones que hoy solamente ingresan a través de la cosecha del campo", apunta el exfuncionario.El consenso en torno a este punto es unánime. "Si bien el aumento de exportaciones no es la solución mágica a los problemas, es un requisito indispensable. La explotación de Vaca Muerta abre la posibilidad para la exportación de gas y por eso el escenario es optimista", dice a Sputnik Ana Aneise, economista e integrante de la agrupación Jóvenes por el Clima.De la posibilidad a la realidadEl desarrollo del sector hidrocarburífero argentino es alimentado por la alta demanda proveniente del resto del mundo, principalmente de Europa. En un contexto atravesado por el salto en el precio de la energía tras las sanciones a Rusia por el conflicto en Ucrania, el país suramericano emerge como un potencial proveedor a nivel global. Allanar el camino para alcanzar este objetivo supone sortear una dificultad central que es la consecución de los capitales necesarios para motorizar a la industria. "Vaca Muerta es la frutilla del postre, la puerta para acceder a los mercados globales. Pero para eso faltan muchos pasos previos: hay que hacer los deberes desde el Estado para aprovechar la coyuntura", remarca Carbajales.Para el especialista el principal obstáculo a resolver "ya no está en el subsuelo, el desafío es cómo apalancar el ingreso de capitales necesarios en una economía tan compleja como la argentina".La urgencia por estabilizar la macroeconomía nacional alimenta el interés del Gobierno del Frente de Todos (centroizquierda) por garantizar previsibilidad a las empresas extranjeras que inviertan en este sector. Gandini remarca la importancia de concretar medidas de este calibre, porque en un futuro puede triplicarse la cantidad de barriles de petróleo generados. “El tema es si la inversión va a estar a la altura en un clima de incertidumbre: las empresas consideran la posibilidad de una devaluación o de la fijación de un tope al precio del petróleo, por ejemplo", sostiene.La responsabilidad de establecer un marco propicio para el crecimiento de la industria hidrocarburífera interpela al gobierno de turno, pero atraviesa a todo el arco político. "Para todos los desarrollos necesarios se necesita financiamiento, pero nuestro país está imposibilitado de endeudarse. Es necesario dar una señal que muestre que dentro de los consensos básicos está el respeto a los contratos para el mercado del sector", apunta Carbajales.La transición energética, una ventana de oportunidadEl rumbo de las grandes potencias mundiales hacia una descarbonización de las principales industrias afecta las posibilidades del sector hidrocarburífero nacional. Si bien el país sudamericano detenta cuantiosas reservas de litio —entre otros minerales—, la principal apuesta es por el desarrollo del petróleo y el gas. Ante la posibilidad de que las economías desarrolladas abandonen paulatinamente su dependencia de los hidrocarburos, Argentina se encuentra en una carrera contra el tiempo.Ana Aneise reconoce este fenómeno, pero relativiza el grado de urgencia que afronta el sector: "La velocidad de la transición energética no es tan rápida como lo indicaban las proyecciones vinculadas al cambio climático hace un tiempo".El margen de tiempo para alcanzar volúmenes de producción que permitan exportar al mundo sus recursos no es infinito. Según Gandini, "Argentina tiene la oportunidad y debe correr lo más rápido posible para aprovecharla. Vaca Muerta es un yacimiento gigante: esa cantidad de gas quizás no sea consumida ni siquiera por toda la región antes de que el mundo migre a otras fuentes de energía. Lo fundamental es que no sea una chance perdida".En este contexto los especialistas identifican la posibilidad de dar el salto exportador. "El gas natural tiene una oportunidad única: se necesita hoy para la descarbonización y Argentina tiene grandes reservas. Hay que aprovechar la demanda europea: podemos ser un actor que ofrezca una paleta de recursos energéticos alineados con la agenda global. Están dadas las condiciones para que el desarrollo de Vaca Muerta apalanque el aprovechamiento de esta ventana de oportunidad”, afirma Carbajales.La crítica ambiental y la responsabilidad del EstadoUn eje central para evaluar los proyectos de explotación de los recursos hidrocarburíferos es el impacto en la naturaleza. Para los especialistas es imprescindible que los estudios sobre el impacto ambiental no caigan en el sensacionalismo. "Por supuesto que esta industria provoca perjuicios y esto no puede subestimarse. Sin embargo, lo que se difunde en ciertos casos es sobredimensionado. Acá hay una gran responsabilidad del Estado para adelantarse a estos eventos proveyendo información'', afirma Aneise.La integrante de Jóvenes por el Clima adjudica a los Gobiernos nacionales la primordial responsabilidad de lidiar con la causa: "Si bien en los últimos años la cuestión ambiental emergió como un tema insoslayable a raíz de la visibilidad de las consecuencias del cambio climático, creo que todavía falta una incorporación transversal que esté a la altura de las circunstancias", sostiene.En este punto, Nicolás Gandini inscribe a la discusión sobre el impacto de los proyectos locales en un escenario internacional donde las naciones subdesarrolladas no son las principales responsables del cambio climático. "Seis países concentran el 70% de las emisiones de gas del efecto invernadero y están muy desarrollados. No se le puede exigir el mismo esfuerzo en la reducción de emisiones a un país con el 40% de pobreza que a otro como China y Estados Unidos, que concentran el 40% de las emisiones", apunta el periodista."Lamentablemente, en la medida en que sigan pauperizandose las condiciones de vida en el país, habrá menos margen para el debate", agrega.Para los especialistas es ineludible alcanzar un consenso de todo el espectro partidario para hacer del desarrollo hidrocarburífero una política de Estado. "Como cualquier planificación a largo plazo, esto requeriría un acuerdo entre los principales espacios políticos, lo cual no está lográndose en ningún tema. Si el Estado no da información transparentemente es natural que exista desconfianza", remarca Aneise.

