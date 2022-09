https://sputniknews.lat/20220920/crisis-energetica-en-europa-y-la-bendicion-de-vaca-muerta-para-argentina-1130680318.html

Crisis energética en Europa y la bendición de Vaca Muerta para Argentina

La crisis energética mundial representa una gran oportunidad para la Argentina. El conflicto bélico en Ucrania y las sanciones económicas a Rusia alteraron el...

Estados Unidos no puede acelerar la producción no convencional de hidrocarburos y los países de Europa y Asia sufren la escasez de recursos energéticos para sostener la recuperación económica de la pospandemia.En este escenario crítico para muchos países, el yacimiento de hidrocarburos no convencional denominado Vaca Muerta, localizado en las provincias de Neuquén, Mendoza y La Pampa en Argentina, asoma como un gran jugador de relevancia global.Qué es Vaca MuertaVaca Muerta se ha puesto de moda en el mundo petrolero debido a los cálculos de reservas y exitosos métodos no convencionales de extracción de hidrocarburos.Martín Bronstein, especialista en mercados energéticos, explicó que el país puede potenciar al máximo las posibilidades de reservas no convencionales de Vaca Muerta, con grandes chances de exportación de gas. Para ello se necesitan fuertes inversiones no solo en la exploración y explotación, sino también en el transporte y posterior infraestructura y logística de exportación.El Gobierno argentino está convocando a firmas internacionales para la construcción de una planta de Gas Natural Licuado (GNL). La petrolera nacional y estatal YPF firmó con Petronas, la compañía nacional de petróleo y gas de Malasia, un Acuerdo de Estudio y Desarrollo Conjunto para un proyecto integrado de GNL que abarca el upstream (exploración) con la producción de gas no convencional, el desarrollo de gasoductos e infraestructura, la producción de GNL, así como la comercialización y la logística internacional.La perspectiva de ser proveedor mundial de gas y petróleoArgentina tiene un altísimo potencial para el desarrollo de hidrocarburos no convencionales dado que es el cuarto y segundo país con este tipo de recursos de petróleo y gas, respectivamente.Estos representan el 8% y el 11% de este tipo en el mundo. Adicionalmente, es uno de los cuatro países a nivel mundial que produce este tipo de hidrocarburos junto con Estados Unidos, Canadá y China.Vaca Muerta fue originalmente descubierta en las primeras décadas del siglo pasado, pero recién en 2011 se confirmó su gran potencial. Tiene una superficie de 36.000 km2, algo menor al territorio que ocupan Suiza o los Países Bajos.El curioso nombre fue puesto en 1931 por el estadounidense Charles Edwin Weaver (1880-1958), doctor en Geología y Paleontología, que encontró la reserva en la sierra de Vaca Muerta.Sus recursos se estiman en 16.000 millones de barriles de petróleo y 308 billones de pies cúbicos de gas, lo que significa que, de ser explotados, se incrementarían las reservas probadas del país más de ocho veces y tendría asegurado el consumo de gas y petróleo local para los próximos 150 y 85 años, respectivamente.El alza del petróleo impulsó el shaleSegún el portal World Energy Trade, la crisis energética ha sido una bendición para la explotación del shale de Vaca Muerta, porque la caída de los precios de la energía antes de la actual crisis actual amenazaba el desarrollo de las extracciones no convencionales.Esto se debía a que la formación tiene un precio medio de equilibrio de 55 dólares por barril para los nuevos proyectos y de 40 a 50 dólares por barril para las operaciones existentes. Cuando, durante 2020, el Brent cotizaba a menos de 50 dólares por barril, era difícil atraer la inversión necesaria para desarrollar efectivamente Vaca Muerta. Pero el precio internacional del petróleo Brent ha subido 64% desde el inicio de 2022, mientras que el gas natural se ha disparado 105%, lo que ha supuesto una bendición para una industria petrolera mundial abatida por una prolongada caída de precios de siete años.Más inversión por el aumento de los preciosLa formación shale tiene el potencial de impulsar el suministro de energía mundial, lo que hace que su desarrollo sea muy importante hoy en día, por una confluencia de tres eventos:El fuerte crecimiento de la producción en Vaca Muerta observado en los dos últimos años puede atribuirse a un aumento significativo de la inversión, que se verá estimulada aún más por los recientes repuntes de los precios del petróleo y el gas natural.Los últimos acontecimientos, con el Brent cotizando a más de 119 dólares el barril, han hecho que varias empresas energéticas que operan en Vaca Muerta anunciaran a principios de este año sus planes de acelerar las inversiones.Entre ellas, la petrolera nacional argentina YPF, propiedad del Gobierno en un 51%, anunció sus planes de aumentar su plan de inversión de 3.700 millones de dólares para 2022 en respuesta a precios del petróleo mucho más altos de lo esperado. Según la empresa, es probable que se produzca una mayor actividad de exploración y desarrollo con vistas a ampliar la producción de hidrocarburos.Qué pasa en el mercado del petróleoLa apuesta a la expansión de la producción de hidrocarburos no convencionales, como los de Vaca Muerta, se da con precios futuros de petróleo que ahora se están alejando de los 100 dólares en uno de los años más turbulentos para este mercado. La incertidumbre es inmensa por el lado de la demanda —desaceleración económica y COVID en China— como por el de la oferta —sanciones a Rusia y problemas de producción en grandes productores—.Como señala la OPEP en su último informe mensual, el mercado de petróleo muestra un comportamiento esquizofrénico: tras meses de déficit —se producía menos crudo del que se consumía—, ahora parece que el mercado ha entrado en un superávit notable por la ralentización de la economía y la resurrección de la producción en Libia.Dice que espera que el mercado se mantenga con un exceso de oferta en el segundo semestre de 2022, con cerca de 1 mb/d de exceso de oferta, y más o menos equilibrado en 2023. La clave está en una demanda más contenida y la vuelta total de Libia, que ha sorprendido a los mercados bombeando mucho más petróleo.La inseguridad energética en EuropaLas perspectivas de la producción de no convencionales que se despliegan en el marco de las tensiones geopolíticas son un claro recordatorio de que la seguridad energética sigue siendo un desafío fundamental para Europa, advierte una reciente investigación del Fondo Monetario Internacional (FMI).Además de los costos humanos y de infraestructura básica, el conflicto en Ucrania ha perturbado los mercados energéticos mundiales e interrumpido el flujo de petróleo y gas natural a Europa debido a las sanciones económicas a Rusia.El informe del FMI precisa que el precio del crudo ha aumentado de un promedio de 68 dólares por barril en 2021 a 124 en 2022, mientras que el precio del gas natural en Europa saltó a un récord de 345 euros por megavatio-hora, que es el equivalente del petróleo de 600 dólares por barril.Al mismo tiempo, la volatilidad de los precios ha alcanzado nuevos máximos como resultado de la producción incierta de activos renovables y un estrecho equilibrio entre oferta y demanda en el sistema eléctrico europeo.Los expertos del FMI dicen que aunque todavía es demasiado pronto para saber cómo se desarrollarán los acontecimientos, es probable que la crisis provoque cambios duraderos en las redes de suministro de energía y las fuentes de energía en la generación de electricidad.De manera similar al surgimiento de la seguridad energética —acceso ininterrumpido a energía asequible— como concepto político después de la primera crisis del petróleo de la década de 1970, el último brote de tensiones geopolíticas en Europa ha reavivado el discurso político sobre la importancia crítica de garantizar un suministro adecuado de energía a un precio estable y razonable.Europa retrocede en el tiempoEn la coyuntura inmediata, en tanto, la fuerte caída de las exportaciones rusas de combustible ha hecho que los Gobiernos se esfuercen por encontrar recursos energéticos, pero también adviertan a sus respectivas poblaciones de que podrían producirse cortes de electricidad, en medio del temor a la recesión.España elaboró planes que podrían obligar a las industrias de alto consumo energético a cerrar en las horas de máxima demanda. Francia dijo que se estaba preparando para enviar gas a Alemania a partir de octubre.Mientras el grupo energético francés EDF se apresura a reparar los reactores nucleares afectados por la corrosión, las medidas "excepcionales" de este invierno podrían incluir cortes de electricidad localizados si el invierno es frío. Según Noble Resources International "Europa está retrocediendo en el tiempo", dijo Rodrigo Echeverri, jefe de investigación de Noble, porque las importaciones europeas de carbón térmico este año podrían aumentar a unos 100 millones de toneladas, la mayor cantidad desde 2017.Estas importaciones podrían aumentar aún más el año que viene, poniendo de manifiesto la magnitud de la crisis energética tras las sanciones impuestas a su principal proveedor, Rusia.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

