El peso mexicano rompe nuevo récord frente al dólar y registra su mejor nivel desde 2015

El peso mexicano se colocó este 5 de julio por debajo de las 17 unidades frente al dólar, nivel que no se observaba desde 2015. 05.07.2023, Sputnik Mundo

economía

📈 mercados y finanzas

peso mexicano

andrés manuel lópez obrador

méxico

dólar

banco de méxico

De acuerdo con datos de Bloomberg, la moneda se ubica en 16,98 pesos, con una apreciación del 0,4%. La directora de Análisis Económico del Grupo Financiero Banco Base, Gabriela Siller, explicó en redes sociales que esta cifra no se veía desde hace ocho años."Sigue bajando el tipo de cambio en México. Si continúa con el mismo patrón observado desde julio del año pasado, podría alcanzar 16,74 pesos por dólar este año", detalló en Twitter.Según información del apartado sobre el mercado cambiario del Banco de México (Banxico), la divisa nacional cerró el 4 de julio en 17,05 unidades.Al respecto, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reconoció la cifra en su conferencia de prensa matutina e indicó que era un "buen dato", esto también en comparación con otros sexenios, donde la moneda nacional llegó a romper el techo de los 20 pesos por dólar."Esto no pasaba [desde hace] décadas (...). Estoy muy contento", afirmó.Las consecuencias del 'superpeso'Aunque tanto el Gobierno mexicano como otros actores políticos y económicos han celebrado los niveles del peso mexicano durante los últimos meses, la cifra tiene algunas consecuencias.En una entrevista previa con Sputnik, el docente del Tecnológico de Monterrey Francisco Rueda indicó que este fenómeno encarece los precios de los productos."La gran apreciación del peso sí tiene ventajas, pero sus [consecuencias] son que encarece los precios de nuestros productos y eso afecta negativamente nuestras exportaciones. Al ser más costosos nuestros productos para los estadounidenses, nos compran menos y frena la exportación", precisó.La maestra en economía por el Colegio de México (Colmex) Níobe Enciso refirió en una charla con el portal que los niveles del peso mexicano no se revertirán en un corto plazo."No se espera que la situación se revierta súbitamente en el corto plazo (...). Normalmente, en el pasado, cuando había cambios de Gobierno, iban acompañados de turbulencias financieras o económicas, pero la opinión general es que no se espera que sea el caso", ahondó.

