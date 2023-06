https://sputniknews.lat/20230608/no-todo-lo-que-brilla-es-oro-que-desventajas-tiene-el-superpeso-para-mexico-1140360157.html

No todo lo que brilla es oro: ¿qué desventajas tiene el 'superpeso' para México?

El peso mexicano vive una de sus mejores rachas desde hace más de un lustro pero, pese al ánimo positivo que muestra el presidente Andrés Manuel López Obrador... 08.06.2023, Sputnik Mundo

La última vez que la moneda nacional tuvo un periodo similar, en donde la paridad frente al dólar estadounidense osciló en las 17 unidades, fue entre el 14 de junio y el 29 de septiembre de 2017. Solo el 17 de abril de 2018 volvió a posicionarse en ese nivel, cuando llegó a los 17,97 pesos por divisa estadounidense, esto de acuerdo con cifras del mercado cambiario mostradas por el Banco de México (Banxico).A partir de ese momento, el peso mexicano comenzó a variar entre las 18 y 20 unidades por dólar. La barrera de los 20 pesos se rompió a la baja el 21 de octubre de 2022, ya en el sexenio de López Obrador, cuando cerró en 19,96. Desde ese instante, la moneda navegó entre las 18 y 19 unidades y el 8 de marzo de 2023 alcanzó los 17,96 pesos frente a la divisa estadounidense. Finalmente, desde el 21 de abril de este año a la fecha —con excepción de cuatro días— se mantiene en las 17 unidades.Este dato ha sido celebrado constantemente por el Gobierno mexicano, especialmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador."Una buena noticia es que el peso sigue fortaleciéndose; es todo un fenómeno (...). Cuando llegamos al poder, estaba a más de 20 [unidades] y los pronósticos de nuestros adversarios era que se iba a ir hasta 30 pesos por dólar", indicó el 8 de junio."Es un poco adelantado festejar por festejar el dato, porque siempre hay que ver todas las aristas de este fenómeno", asegura la profesora de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) y maestra en economía por el Colegio de México (Colmex) Níobe Enciso Zamudio.Las causasDe acuerdo con Enciso, el peso mexicano se ha fortalecido debido a factores internos y externos. En las causas nacionales, se encuentra el desempeño actual de la economía que, durante el primer trimestre de este 2023, tuvo un aumento de 1% a tasa trimestral, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Sumado a ello, existe una combinación de políticas que impulsan esta racha de la moneda nacional, sobre todo las enfocadas en las áreas fiscal y monetaria."[Los empresarios] observan una política monetaria, que sí ha sido independiente del Gobierno mexicano porque el presidente sí ha respetado las decisiones de Banxico. Esto le hace entender a los inversionistas que el banco central seguirá buscando como objetivo prioritario el control de la inflación y no estará sujeto a presiones políticas", apunta.En aspectos externos, ahonda la docente de la UACh, están los problemas económicos de Estados Unidos y el debilitamiento del dólar a nivel internacional."Hay una gran oferta de dólares en el mercado cambiario de nuestro país y esto tiene relación con la economía estadounidense. Los problemas de EEUU han debilitado a la moneda norteamericana porque los analistas anticipan la posibilidad de una recesión en ese país y, sumado a ello, está la expectativa de que la Reserva Federal detenga el alza de las tasas de interés precisamente para evitar [ese fenómeno]. Eso implica que los inversionistas de [Washington] busquen alternativas de inversión en Europa, en América Latina, etcétera", dice.Las consecuencias de la fortaleza del pesoTomando en cuenta estas causas, las consecuencias del "superpeso" para México se ven reflejadas en el encarecimiento de los precios de los productos. Enciso agrega que los beneficios de la racha positiva del peso mexicano no alcanzan a toda la gente que vive en el país."No necesariamente beneficia al grueso de la población. En este caso, [los ganadores] serían los consumidores de productos importados, a las familias de clase media que viajan al extranjero y que ahora les costaría menos [visitar otras naciones]", precisa.Los estragos, declara, son para quienes se dedican al turismo, primordialmente el enfocado en las personas originarias de otros países, ya que se encarece viajar al territorio mexicano."Además, perjudicaría a todos los trabajadores que dependen de las propinas de los sectores exportador y turístico, sumados a las familias que reciben remesas que, como el mismo presidente ha dicho, son muchas las que dependen de ellas. Ahora esos envíos que les hacen en dólares se reducen en términos de pesos", expone la especialista.Otro ámbito es en el mercado petrolero. "Hay quienes dicen que una apreciación del peso podría ayudar al gobierno a reducir la carga de su deuda externa en términos de pesos, pero también lo impacta porque disminuye sus ingresos por la venta de petróleo al exterior porque significa exportar otra vez el crudo y se hace menos atractivo por este incremento", señala Enciso.El futuroLa también maestra en economía por el Colegio de México (Colmex) es enfática en que las consecuencias del fortalecimiento del peso podrán divisarse conforme pase el tiempo y ocurran otros eventos, como las elecciones presidenciales en México y Estados Unidos, ambas previstas para 2024."No se espera que la situación se revierta súbitamente en el corto plazo (...). Normalmente, en el pasado, cuando había cambios de Gobierno, iban acompañados de turbulencias financieras o económicas, pero la opinión general es que no se espera que sea el caso", explica.Esta probabilidad de paz financiera es mayor si el magnate Donald Trump, expresidente de EEUU de 2017 a 2021, llega a buscar nuevamente encabezar la Casa Blanca. La razón es por su apoyo al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que daría cierta tranquilidad al mercado mexicano.En esta ecuación también entra en juego el ajuste a la tasa de interés por parte de Banxico."En su último comunicado, la Junta de Gobierno del Banco de México dijo que todavía va a dejar sus tasas de interés en estos niveles en un periodo prolongado. Esa fue su palabra y digamos que esto sería por unos cinco meses, pero aun así, aunque empiecen a bajar las tasas, se comenta que, por este contexto, difícilmente regresaríamos a niveles cambiarios como los registrados en otros momentos", menciona Enciso.La experta concluye que es poco probable que la paridad peso mexicano-dólar estadounidense tenga grandes fluctuaciones en los próximos tiempos. A lo mucho, variará entre las 17 y 19 unidades por moneda norteamericana.

