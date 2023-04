https://sputniknews.lat/20230422/nomadas-digitales-en-mexico-efecto-benefico-en-la-economia-o-agravan-las-omisiones-existentes-1138448096.html

Nómadas digitales en México: ¿efecto benéfico en la economía o agravio de omisiones existentes?

Nómadas digitales en México: ¿efecto benéfico en la economía o agravio de omisiones existentes?

La llegada de extranjeros a México continúa en aumento, sin que las autoridades den señales de tener preparado algún marco regulatorio que evite el posible...

La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación reportó recientemente que entre febrero y marzo la entrada de extranjeros con visa estadounidense aumentó un 85%. Esto no implica necesariamente que estos extranjeros provengan de Estados Unidos, únicamente que pudieron llegar a tierras mexicanas con ese documento.Según el mismo reporte gubernamental, el total de entradas aéreas de extranjeros a México en ese lapso fue de 3.739.641, lo que representa un incremento del 23,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.El boletín mensual estadístico del Instituto Nacional de Migración (INM) señala que los estados que durante enero y febrero concentraron la mayor cantidad de ingresos extranjeros fueron Quintana Roo y la Ciudad de México, ambos destinos turísticos principales de la nación latinoamericana, pero que también comparten un fenómeno que ha sido tema de debate público en los últimos meses: la gentrificación.Medios mexicanos como El Economista han reportado que en estados como Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, Nayarit y Guanajuato en páginas de venta de inmuebles se ofertan casas en dólares. Tan sólo en Baja California, el 63% de los departamentos y el 36% de las casas se comercializan con la moneda estadounidense.En tanto, la capital mexicana se ha convertido en un centro del debate sobre el acceso a la vivienda debido al aumento de la presencia de nómadas digitales, quienes, principalmente en las colonias Roma y Condesa, han generado una variación en los precios de rentas y servicios, en perjuicio de los locales, y hasta cambios en la oferta cultural y gastronómica local.El Gobierno de la Ciudad de México anunció apenas este 18 de abril que en este mismo año 2023 se presentará el estudio sobre precios de renta en la capital; sin embargo, analistas inmobiliarias han advertido a medios como Dinero en Imagen que las rentas en zonas populares como la Doctores ya se cotizan en un mínimo de 400 dólares mensuales, cuando el promedio nacional es de 150 dólares. Se estima que la llegada masiva de extranjeros, aunada a otros factores, aumente las rentas en un 30% en los próximos meses.Lo anterior ha generado la organización de movimientos y protestas de personas que han sido obligadas a dejar sus hogares debido a que los dueños apuestan por convertir sus propiedades en espacios de renta para nómadas digitales a través de plataformas como Airbnb.Pese al reclamo, el pasado mes de octubre, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la firma de un acuerdo con Airbnb y la UNESCO —Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura— para promover la capital mexicana como un sitio ideal para los nómadas digitales. Ante las críticas, la aspirante presidencial dijo que trabajaría en una norma para encontrar un equilibrio que permita atender las demandas de ambos espectros y una regulación para esta plataforma.¿Quiénes llegan a México?Aunque algunos medios sugieren que los extranjeros que llegan a México (principalmente estadounidenses) son personas que se vieron obligadas a salir de sus países por el aumento de los costos de renta y de compra de viviendas, la tendencia en realidad apunta a personas de ingresos altos que ven una oportunidad para mantener su estilo de vida, incluso a un costo mucho más bajo.En entrevista para Sputnik, la abogada Carla Escoffié, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Monterrey, señala que el fenómeno que está ocurriendo en distintas partes del país es la llegada de "personas con un mayor poder adquisitivo, independientemente de la nacionalidad" que llegan a rentar "a barrios donde las personas tienen una capacidad inferior"."Llegan personas con mayor poder adquisitivo sabiendo que pueden llegar acá a gastar menos, teniendo acceso a más productos, pero, sobre todo, saben que van a tener un trato privilegiado. No quiere decir que sea un tema de culpas a nivel individual, y la solución no es decir que no llegue gente de EEUU a México. La cosa es que también sus efectos se empiezan a agravar por las ausencias y omisiones que ya había en México".El empresario Antonio Darszón, fundador y CEO de Netta Mx, una firma intermediaria entre arrendadores y extranjeros que deciden vivir por cierto periodo en México, confirmó en entrevista con este medio que la mayoría de los extranjeros que los contactan tienen ingresos competitivos. El promedio de ingreso anual de los inquilinos extranjeros que los han contactado es de entre 90.000 y 100.000 dólares con una renta mensual en México de entre 1.200 y 2.000 dólares, muy por debajo, por ejemplo, de la media de renta en lugares como Manhattan, que es de 5.000 dólares.Acorde a datos del censo poblacional de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi), ni la clase alta mexicana, concentrada en poco más de 1.000.000 de personas en un país de más de 126 millones de habitantes, equipara dichos sueldos, pues el promedio anual que gana este estrato económico es de 46.800 dólares.Carla Escoffié explica que esto, aunado a otros factores, como la falta de regulación o monitoreo, provoca diferentes fenómenos que agravan el acceso a la vivienda: desde establecer la renta únicamente para extranjeros o por periodos de seis meses o menos, hasta incrementos por arriba del 10%, el límite establecido en la Ciudad de México.Un fenómeno lejos de pararAmbos entrevistados coinciden en que la pandemia de COVID-19 potenció este fenómeno, ante las modificaciones a la vida laboral que se implementaron por el confinamiento y que promovieron, incluso, la compra de segundas casas para vacacionar, lo que a su vez beneficia al sector turístico y complica proponer regulaciones más estrictas.Antonio Darszón estima que la tendencia se mantendrá al alza al menos en los próximos cinco años, pero no al mismo ritmo que en los últimos; sin embargo, espera que, ante el aumento de demanda en zonas específicas como la Roma Norte y la Condesa, esto obligará a los extranjeros a buscar casa en zonas aledañas como la Doctores, la Narvarte, un fenómeno que ya comienza a registrarse e incluso ha provocado que se "inventen" colonias por parte de las arrendadoras para hacer más atractivas colonias populares, como la Morelos.Sobre el posible desplazamiento de personas locales, el CEO de Netta opina que se trata de un tema delicado que se debe atajar con sensibilidad y sin caer en la criminalización de los extranjeros pues "todos los seres humanos somos, hemos sido nómadas en alguna parte de la historia" porque, estima, forma parte de un "movimiento demográfico" que es "natural en las ciudades".La autora de El derecho en la vivienda en México explica que la autoridad "no ve el problema como un problema" y, por tanto, no puede ofrecer las soluciones necesarias a un fenómeno en desarrollo y cuyas consecuencias aún son difíciles de calcular.

