Mineiro ante Palmeiras, el encuentro destacado de octavos de final de Copa Libertadores

MONTEVIDEO (Sputnik) — El duelo entre los clubes brasileños Mineiro y Palmeiras destaca en los cruces de octavos de final de Copa Libertadores y Suramericana... 05.07.2023

Los octavos de final de la Copa Libertadores de América tendrá los siguientes partidos: Atlético Nacional (Colombia) vs. Racing Club (Argentina); Bolívar (Bolivia) vs. Athletico Paranaense (Brasil); Flamengo (Brasil) vs. Olimpia (Paraguay); Atlético Mineiro (Brasil) vs. Palmeiras (Brasil); Deportivo Pereira (Colombia) vs. Independiente del Valle (Ecuador); Argentinos Juniors (Argentina) vs. Fluminense (Brasil); River Plate (Argentina) vs. Internacional (Brasil); y Nacional (Uruguay) vs. Boca Juniors (Argentina). Estos torneos se disputan hasta noviembre, con premios que oscilan los 301 millones de dólares este año. Los equipos que finalizaron segundos en sus grupos definirán la fase en condición de visitante. La Conmebol homenajeó al presidente de Nacional de Montevideo, José Fuentes, quien falleció en la madrugada del 1 de julio. Copa suramericana Los ocho equipos clasificados en el primer lugar de sus respectivos grupos en la primera fase aún no tienen definidos a sus rivales en octavos. Los mejores terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América deberán jugar un playoff, la semana que viene, con los que resultaron segundos en la Suramericana, para determinar esos cruces. En esta instancia pueden enfrentarse equipos del mismo país y también quienes ya se hayan enfrentado entre sí. Así, los posibles choques son: Sporting Cristal (Perú) o Emelec (Ecuador) vs. Defensa y Justicia (Argentina); Barcelona (Ecuador) o Estudiantes de La Plata (Argentina) vs. Goias (Brasil); Colo Colo (Chile) o América Mineiro (Brasil) vs. Red Bull Bragantino (Brasil); Independiente Medellín (Colombia) o San Lorenzo (Argentina) vs. São Paulo (Brasil). Otros posibles enfrentamientos son Patronato (Argentina) o Botafogo (Brasil) vs. Guaraní (Paraguay); Corinthians (Brasil) o Universitario (Perú) vs. Newell"s (Argentina); Ñublense o Audax Italiano (ambos de Chile) vs. Liga Deportiva Universitaria (Ecuador); y Libertad (Paraguay) o Tigre (Argentina) vs. Fortaleza (Brasil).

