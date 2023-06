https://sputniknews.lat/20230614/chiqui-tapia-la-cabeza-del-futbol-argentino-que-los-politicos-quieren-de-su-lado-1140520992.html

'Chiqui' Tapia, la cabeza del fútbol argentino que los políticos quieren de su lado

'Chiqui' Tapia, la cabeza del fútbol argentino que los políticos quieren de su lado

El Mundial de Catar dio al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, un prestigio popular que comienza a atraer al sistema político. En... 14.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-14T05:30+0000

2023-06-14T05:30+0000

2023-06-14T05:30+0000

américa latina

argentina

asociación del futbol argentino (afa)

claudio chiqui tapia

sociedad

⚽ deportes

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/0d/1140520705_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b6f0550738e4b0221afc525bd7f17db.jpg

Los éxitos que la Selección Argentina de fútbol ha cosechado en los últimos años —desde la Copa América de 2021 a la mismísima Copa del Mundo de 2022— no solo le han devuelto prestigio internacional a la camiseta argentina sino que la volvieron atractiva para los políticos, metidos de lleno en la campaña electoral.En ese marco, es el propio presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, que en los últimos días se mostró en un acto público con el ministro de Economía argentino, Sergio Massa. Además, otros jerarcas del oficialismo han buscado mostrarse con el dirigente deportivo, como cuando en abril Tapia se fotografió con un grupo de intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires.En diálogo con Sputnik, el politólogo e investigador argentino Lautaro Arias —autor del libro de reciente publicación #FutPol. La futbolización política argentina— ratificó que la figura de Tapia "adquirió mucha legitimidad después del triunfo en el Mundial", logrando dejar atrás "una imagen bastante despectiva entre la gente por su origen social y sindical".Para el experto, muchos dirigentes del fútbol argentino pueden saltar al ámbito político cuando "el hincha puede asociar éxitos al dirigente". Para Arias, un caso de éxito de ese fenómeno es el propio expresidente Mauricio Macri (2015-2019), que fue presidente de Boca Juniors entre 1995 y 2008 y pasó a la historia por obtener cuatro copas Libertadores y 11 títulos internacionales en total.En efecto, ahora a Tapia "se lo asocia directamente con el éxito" y es visto con buenos ojos por la clase política que, según Arias, apela al matrimonio entre fútbol y política por la interpretación del deporte más popular en el país como algo transversal de la sociedad y cultura argentina.Arias remarcó que en Argentina el futbol puede funcionar como un "articulador social" que "atraviesa a todas las clases sociales" y se convierte en "un tema de conversación que puede ser entre cualquier persona, un empleado y un empleador, entre dos chicos que se encuentran en una playa".Así las cosas, el fútbol "puede catapultar a la gran escena" a dirigentes identificados con éxitos deportivos en un universo electoral en el que el votante "ya no se identifica tanto por una cuestión partidaria" pero mantiene el interés por el fútbol. "Si hay algo que no se ha perdido en Argentina es la identidad del hincha con su club", remarcó.El especialista consideró que si bien el fútbol puede no ser "la variable determinante para ganar una elección", sí se convierte en "un canal de comunicación muy potente y una posibilidad de movilizar emociones", algo clave en las estrategias electorales de la actualidad.Arias consideró que Tapia podría convertirse en un outsider en la política argentina y lo comparó con lo sucedido con el propio Macri, quien "no venía del mundo de la política sino que su familia venía del mundo de lo privado". Tapia y la grieta política argentinaTapia, expresidente del modesto Club Atlético Barracas Central, asumió la presidencia de la AFA en 2017, en un momento delicado de la institución por el vacío de poder que dejó el fallecimiento del entonces presidente y exvicepresidente de FIFA, Julio Humberto Grondona, ocurrido en 2014. Por esos años, Macri estaba cercano a ganar las elecciones que lo harían presidente y la selección albiceleste no levantaba un trofeo desde la Copa América de Ecuador 1993."Chiqui Tapia asume en ese contexto, así que hay acercamientos en ese momento con Macri. No sé hasta qué nivel, pero sé que había una relación buena", contó Arias. Sin embargo, Tapia se fue distanciando del macrismo y de "todo lo que viene a representar Juntos por el Cambio", la coalición política fundada por Macri.No es la única distancia marcada por Tapia. También se fue gestando cierta tensión con el actual presidente argentino, Alberto Fernández, surgida presumiblemente por la preferencia del mandatario por contendientes del Chiqui en la interna de la AFA. La falta de sintonía se confirmó al regreso de la Selección Argentina desde Catar, cuando los futbolistas campeones del mundo no acudieron a la invitación que el presidente les hizo en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.Desde entonces, Tapia parece haber sido cuidadoso al seleccionar a los dirigentes políticos que le caen simpáticos. Arias recordó que en ese mismo regreso al país, además de cuestionar la organización del Gobierno Nacional, también criticó el operativo de seguridad montado por el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el macrista Horacio Rodríguez Larreta.Por el contrario, Tapia elogió el accionar de Sergio Berni, ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires y miembro del gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof, un hombre cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Ahí ya se pudo ver un acercamiento con el armado de Kicillof", describió Arias.El experto añadió que, en el resto del país, Tapia también tiene buen vínculo con otros dirigentes y gobernadores peronistas o radicales que se relacionan con el peronismo. "Tapia tiene una relación muy cercana y de trabajo alineado con Sergio Uñac, gobernador de San Juan, provincia de la que es oriundo, y también con Gerardo Zamora, gobernador de la provincia de Santiago del Estero, donde está uno de los estadios donde más juega la Selección Argentina", ejemplificó.¿Apoyo clave para Sergio Massa?De todos modos, quien parece haberse acercado más a Tapia es Sergio Massa, que lo invitó a participar en un evento en el que intentó comparar la rebeldía del equipo argentino en Catar con los políticos. "Nos la bancamos y vamos a sacar adelante a la Argentina", dijo el ministro.La presencia de Tapia en el evento elevó conjeturas respecto a los apoyos mutuos entre ambos y el respaldo del titular de AFA a una precandidatura presidencial del ministro en las internas del peronismo.Arias consideró que en las apariciones de ambos no hay "nada casual" sino que existe "una decisión explícita de Chiqui Tapia de mostrar su cercanía con Massa, que los asocien".Para el politólogo, el respaldo del presidente de la AFA puede ser clave para Massa no tanto para asegurar su llegada a la Casa Rosada sino que se vuelve "importante" para reforzar la aspiración del ministro de convertirse en un candidato único dentro del Frente de Todos. El acercamiento entre Tapia y Massa apunta, entonces, a "fortalecer la postura de Massa de ser candidato único, sabiendo que Chiqui Tapia está teniendo en estos momentos una imagen alta".Más allá de esa influencia, Arias no ve al presidente de la AFA como un eventual candidato a un cargo público. En ese sentido, explicó que Tapia puede tener "un perfil parecido al de Julio Grondona, quien interpretaba muy bien el lugar que tiene el fútbol en la sociedad argentina y quiere usufructuar eso desde el fútbol"."Se va a mantener en una esfera estrictamente futbolística y desde ahí construir relaciones de poder o relaciones estrechas con la política", aventuró Arias. Para el analista, el dirigente "entiende que es mucho más redituable hacer cualquier tipo de construcción de su figura desde el fútbol y aprovechar desde ahí".

https://sputniknews.lat/20230602/messi-la-marca-argentina-mas-deseada-por-china-1140134714.html

https://sputniknews.lat/20230610/el-oficialismo-y-la-oposicion-muestran-sus-fisuras-de-cara-a-las-elecciones-en-argentina-1140412247.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, asociación del futbol argentino (afa), claudio chiqui tapia, sociedad, ⚽ deportes, 💬 opinión y análisis