Sergio Berni, el 'sheriff' bonaerense que sueña con ser presidente de Argentina

Las agresiones que sufrió al intentar aplacar una huelga de choferes de autobuses pusieron al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en el centro de todas las portadas de Argentina durante el 3 de abril. Pero, más allá del incidente, el nombre del funcionario y su perfil muchas veces combativo ha recobrado fuerza como uno de los posibles precandidatos presidenciales del oficialismo de cara a los comicios de 2023.Con 61 años cumplidos en febrero de 2023, el nombre de Berni asoma desde hace años como una posible ficha de renovación del peronismo en un campo que suele ser problemático, el combate a la criminalidad.Un repaso por el currículum de Berni resulta impresionante: además de ser médico cirujano, es abogado y entrenador de karate. Su cercanía con la vida militar —ingresó al Ejército como médico y se ganó el grado de teniente coronel— le aportó otras curiosas habilidades como ser experto en táctica y estrategia, paracaidista, buzo táctico y hasta alpinista.Si bien nació en la provincia de Buenos Aires, Berni comenzó su carrera muy cerca de Néstor Kirchner (2003-2007), mucho antes de que llegara a la Presidencia. Berni había llegado a la provincia de Santa Cruz por su condición de médico militar y poco a poco se fue acercando políticamente a la construcción política de Kirchner y su esposa, la entonces diputada nacional Cristina Fernández (2007-2015).Berni dio el salto a la política nacional de la mano de los Kirchner. Cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia, Berni fue designado como director de Asistencia Crítica y subsecretario de Abordaje Territorial dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que estaba en manos de la hermana del presidente, Alicia Kirchner.Aquellos cargos le permitieron reforzar lo que sería uno de sus rasgos distintivos: el gusto por presentarse personalmente en los lugares en los que hay conflictos. "Dar la cara", como dice el propio Berni cada vez que puede. En ese marco, fue uno de los negociadores del Gobierno durante la toma del Parque Indoamericano, uno de los espacios verdes más importantes de Buenos Aires que en 2010 había sido ocupado por unas 1.500 familias.Su cargo más relevante llegó en 2012, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández lo designó como secretario de Seguridad, teniendo a cargo las políticas de seguridad de todo el país. Desde entonces comenzó a cultivar un perfil de combate a la delincuencia más duro y con menos sintonía con los discursos contrarios a la represión que llegaban desde sectores del progresismo y la academia.Por esos años nació el mote de Super Berni, que ironizaba con la idea de que el secretario de Seguridad podía estar en todos lados, siempre en lucha con la delincuencia.Ese perfil le valió buenos dividendos en encuestas entre peronistas y no peronistas de la provincia de Buenos Aires, la circunscripción más grande del país, y lo convirtieron en un nombre que solía manejarse como alternativa electoral en territorios en que otros candidatos del peronismo no eran populares. Así, Berni tuvo un papel destacado que lo llevó a anunciar su intención de ser gobernador de la provincia, aunque finalmente optó por adherirse a la candidatura de Axel Kicillof, quien acabaría siendo electo y que lo designó, en su cargo actual, ministro de seguridad bonaerense.Los medios argentinos siempre aseguraron que, en cada movimiento político, Berni contó con el respaldo de Cristina Fernández, a quien aún hoy considera su líder indiscutida. Sus únicos cuestionamientos a la expresidenta estuvieron ligados a su elección de Alberto Fernández como cabeza de la fórmula que lo llevó a la Casa Rosada. Las críticas de Berni a Alberto Fernández también fueron una constante, demostrando su fidelidad a Cristina en la pugna interna dentro del Gobierno argentino.Antes de que el narcotráfico y la delincuencia fueran sus principales enemigos, Berni encontró en el coronavirus el adversario que lo catapultaría. Durante la pandemia de COVID-19, encabezó infinidad de operativos policiales destinados a combatir la delincuencia durante la crisis económica que las restricciones de movilidad había generado.En ese contexto, Berni comenzó a divulgar spots promocionales del trabajo de las fuerzas de seguridad bonaerenses, siempre bajo la nueva marca: FBA (Fuerza Buenos Aires). Los videos siempre lo muestran encabezando allanamientos y operativos policiales, muchas veces con chaleco antibalas o uniforme de las fuerzas de seguridad bonaerenses.A pesar de eso, el jerarca también tuvo sus encontronazos con la Policía de la provincia de Buenos Aires, una fuerza con más cantidad de efectivos que muchos otros ejércitos nacionales de Sudamérica. En 2020, el reclamo de los policías bonaerenses por incrementos salariales derivó en piquetes policiales en varios puntos de la provincia, incluido las afueras de la residencia presidencial de Olivos. Mientras el Gobierno nacional tuvo que asumir el problema, los policías acusaron a Berni de desoír sus pedidos.Berni también debió afrontar otros casos polémicos, como la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro, que fue encontrado sin vida tras estar desaparecido cuatro meses luego de ser detenido por la Policía de Buenos Aires por presuntamente violar la cuarentena. Por la muerte del joven fueron investigados agentes de la policía de la provincia, aunque a tres años del episodio el caso no está cerrado.En los últimos meses, Berni coqueteó cada vez más explícitamente con la idea de ser candidato a presidente en 2023, en el marco de un Frente de Todos que ha avanzado lentamente a la hora de definir sus aspirantes a primarias del mes de agosto. Desde 2022, ya firma sus contenidos en redes con la marca Peronismo 2023, que incluso tiene un sitio web en el que militantes pueden incorporarse a su movimiento.Berni miró hacia 2023, siempre con frases contundentes. "El que no tiene aspiraciones no puede dedicarse a la política", aseguró a mediados de 2022 cuando fue consultado en una entrevista con el streamer argentino Tomás Rebord. Allí también aclaró que la política "no se puede tomar como un juego" y aseguró que se trata de "una responsabilidad y una vocación".La autoconfianza de Berni no es cosa nueva. En 2020, entrevistado en el canal argentino América, Berni había demostrado que sus aspiraciones políticas no tienen techo: "Yo aspiro a ser secretario General de las Naciones Unidas".

