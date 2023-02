El oficialismo argentino lima asperezas en año electoral: quién es quién en el Frente de Todos

https://sputniknews.lat/20230217/el-oficialismo-argentino-lima-asperezas-en-ano-electoral-quien-es-quien-en-el-frente-de-todos-1135913705.html

La coalición gobernante en Argentina, Frente de Todos, apostó a una inédita "mesa política" para acercar posiciones de cara a la definición de candidatos este... 17.02.2023, Sputnik Mundo

En busca de consolidar una unidad que ha sido difícil a la interna del Gobierno argentino, la coalición oficialista en el país sudamericano, el Frente de Todos, convocó a una primera mesa política en la que varios de sus referentes se encontraron cara a cara para delinear una hoja de ruta de cara al último año de Gobierno de Alberto Fernández.Requerida a comienzos de febrero por el propio presidente, el encuentro de los referentes de cada sector del Frente de Todos se concretó en la sede del Partido Justicialista, expresión política central del peronismo. Con la reunión, Fernández buscaba limar asperezas con sectores afines a los otros dos líderes de la coalición, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa, además de varios gobernadores con posiciones independientes.El encuentro culminó con una declaración que tiene, entre sus puntos más fuertes, el rechazo a "la proscripción de la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner", quien no podría ejercer ningún cargo público en el futuro si se confirma la condena dictada en diciembre de 2022 contra ella.La misma declaración pone énfasis en la necesidad de "reforzar la unidad en la diversidad" dentro del Frente de Todos como herramienta fundamental "para evitar un retorno de la derecha", y resalta la necesidad de que los dirigentes de la coalición que tengan intención de ser candidatos a la presidencia participen de las elecciones internas, que el calendario electoral argentino denomina Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), previstas para agosto.Aunque el oficialismo argentino aún no definió candidaturas, varios de los participantes de la mesa política del Frente de Todos dan una idea de quiénes son, actualmente, los nombres con más peso dentro de ese sector electoral.Quién es quién en el Frente de TodosAlberto FernándezLa reunión fue convocada y estuvo presidida por el propio presidente argentino, Alberto Fernández, que también se desempeña como dirigente del Partido Justicialista. A la interna de la coalición, Fernández aparece como líder de una facción conocida por analistas argentinos como albertismo y que desde el comienzo del Gobierno ha mantenido disputas con los sectores afines a Cristina Fernández y Sergio Massa.Una de las mayores interrogantes en relación a la figura de Alberto Fernández es si buscará ser reelecto en los comicios de 2023. Si bien en varias oportunidades intentó restar importancia a esa posibilidad —la última durante diciembre de 2022—, algunos de sus ministros más leales aprovechan entrevistas y salidas públicas para decir que la posibilidad de una reelección no debe descartarse.Sergio MassaMinistro de Economía desde agosto de 2022, cuando tomó el cargo con atribuciones de "superministro", Sergio Massa es uno de los referentes del Frente de Todos desde su creación en 2019, al ser el líder del Frente Renovador, un sector de perfil político más de centro y que ha buscado erigirse como tercera vía entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.La relevancia de Massa ha aumentado desde el comienzo del Gobierno, cuando el acuerdo político lo relegó a la presidencia de la Cámara de Diputados, sin un cargo central en el Gabinete. Las discrepancias crecientes entre el presidente y la vicepresidenta sobre la política económica colocaron a Massa, a mediados de 2022, en la solución para mantener la unidad.Con mayor apoyo de los mercados que los otros referentes del oficialismo y con el combate a la inflación como bandera, Massa sustenta lo que podría ser una candidatura a la presidencia, algo que ya intentó fuera del peronismo en 2015.Eduardo 'Wado' de PedroEl titular del Ministerio del Interior argentino ha sido, desde el inicio del Gobierno, uno de los más fieles representantes del kirchnerismo en la coalición. Es, junto a Máximo Kirchner, uno de los fundadores de La Cámpora, uno de los sectores con más peso en el apoyo a Cristina Fernández.De Pedro ha sido uno de los ministros que no ha escatimado en marcar diferencias con Alberto Fernández, al punto de poner su cargo a disposición en 2021, tras un revés electoral en las elecciones de medio término. Si bien continuó en el cargo, el vínculo entre ambos se deterioró al punto de que surgieron especulaciones sobre si el presidente no le dirigía la palabra.Que el ministro no hubiera sido invitado a un encuentro entre Fernández y el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, tensó al máximo el vínculo, justo cuando algunos dirigentes del kirhcnerismo comenzaron a manejar el nombre de De Pedro como posible precandidato a presidente. Finalmente, el presidente y el ministro acordaron la tregua en una reunión entre ambos que sirvió de antesala a la mesa política del Frente de Todos.Máximo KirchnerSu participación en la mesa política resultó sorpresiva para los demás participantes, incluido el propio presidente. El hijo de Cristina Fernández y del fallecido presidente Néstor Kirchner (2003-2007) se presentó sin anuncio previo y su presencia fue interpretada como clave para reforzar el apoyo a su madre, ausente en el encuentro.Sin intenciones de ser candidato, Kirchner aparece como uno de los referentes detrás del denominado Operativo Clamor, una campaña que busca levantar la proscripción política a Cristina Fernández de Kirchner a través de afiches callejeros, encuentros con sindicalistas y declaraciones a la interna del oficialismo.Gustavo BordetLa mesa política incluyó a varios gobernadores provinciales que integran el peronismo. Mientras algunos de los participantes aparecen muy cercanos a Cristina Fernández, como Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Jorge Capitanich, de Chaco, el nombre de Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, puede considerarse un matiz en la correlación de fuerzas de la mesa política.Bordet es gobernador de Entre Ríos desde 2015 y milita en el peronismo desde la década de 1980. Su nombre pasó a la plana nacional en febrero de 2023, cuando el mandatario local se distanció de Alberto Fernández al no apoyar el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.Fernández se mostró junto a Bordet a comienzos de febrero en un acto en el que pidió dejar atrás "el barullo político". De todas maneras, no está claro cuál será el alineamiento del gobernador de cara a la definición de candidaturas presidenciales, ya que mantiene buen vínculo con Sergio Massa, que en enero de 2023 anunció estímulos para productores rurales de la provincia y podría aportar dirigentes con miras a que el peronismo mantenga el poder en Entre Ríos.Pablo Moyano y Hugo YaskyLa mesa política del Frente de Todos también contó con la participación de varios dirigentes sindicales de peso en Argentina. Entre ellos se destacaron Pablo Moyano, uno de los titulares de la Confederación General del Trabajo (CGT), y Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA).Los representantes sindicales mantienen una postura centrada en la necesidad de unidad dentro del oficialismo. Así, Moyano remarcó ante la prensa la importancia de que exista "un candidato de consenso" de cara a 2023, aunque sin aportar un nombre específico.Yasky, en tanto, es uno de los principales promotores de accionar para "convencer" a Fernández de Kirchner de que decida ser candidata.

