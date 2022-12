https://sputniknews.lat/20221207/el-renunciamiento-electoral-de-cristina-fernandez-sacude-a-la-argentina-de-cara-al-2023-1133315366.html

El renunciamiento electoral de Cristina Fernández sacude a la Argentina de cara al 2023

Las declaraciones de la vicepresidenta anunciando que no se presentaría a ninguna candidatura ejecutiva ni legislativa durante el próximo año hicieron temblar... 07.12.2022, Sputnik Mundo

El martes 6 de diciembre del 2022 quedará marcado en la historia de las relaciones entre la política y la justicia argentina por la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.Sin embargo, esta noticia —que hasta el propio equipo de abogados de la dirigente preveía— no fue la más movilizante de la jornada: el veredicto del tribunal federal a cargo de la causa Vialidad se vio eclipsado por el anuncio de Fernández confirmando que no se presentaría como candidata a ningún cargo público en las elecciones del 2023.Patear el tablero"Me sorprendió muchísimo. Creo que hay posibilidad de que esta decisión se revierta según cómo se plantee el escenario electoral del 2023. De todos modos, ninguna de las personas del entorno de Cristina con las que hablé piensan que la determinación pueda ser reversible", dice a Sputnik Noelia Barral Grigera, periodista especializada en política.Sin embargo, aún no se descarta la posibilidad de que la expresidenta Fernández (2007-2015) se presente como candidata en los comicios. "No me parece un capítulo cerrado, aunque ella es bastante literal y cuando dice algo lo cumple. Pero todavía quedan varias instancias y el operativo clamor aún no tuvo lugar: si la gente sale a la calle a pedir por su candidatura, no se cuán indiferente podrá ser Cristina", afirma a Sputnik el politólogo Julio Burdman.Barral Grigera inscribe el anuncio de la vicepresidenta en el marco de una estrategia: "Más allá de la candidatura, el objetivo de Cristina es ser el centro de la toma de decisiones del peronismo en 2023, y es lo que viene construyendo en los últimos meses con su acercamiento a movimientos sociales que no reconocían su liderazgo político", afirma.La construcción de puentes llevada a cabo por Fernández con los distintos sectores del peronismo que integran la coalición del Frente de Todos (centroizquierda) apunta a un horizonte de consolidación de su peso en la alianza gobernante. La oferta oficialista en el menú electoralHasta el momento del anuncio de la dirigente, dentro del Frente de Todos emergían dirigentes candidateables para los próximos comicios presidenciales.Alberto FernándezEn primer lugar aparece el actual mandatario, Alberto Fernández —atravesado por la conjunción de una escasa imagen positiva y una tensa relación con su vice—, quien reiteró públicamente su voluntad de presentarse en busca de su reelección.Según Barral Grigera, la interna en el espacio gobernante alcanza hasta a los anhelos del presidente: "si Cristina logra consolidar su rol de armadora única del peronismo para 2023, Alberto puede olvidarse de su reelección y de cualquier tipo de injerencia en la toma de decisiones", sentencia.Sergio MassaSi bien no hizo público su interés de convertirse en jefe de Estado en 2023, el ministro de Economía, Sergio Massa, asoma como un lógico y previsible contendiente en representación del oficialismo. "Si no es Cristina, lo que el peronismo tiene para ofrecer es sin dudas al ministro de Economía. Pero Massa tiene que mostrar resultados: controlar la inflación y hacer que los salarios suban por encima de ella son las prioridades", remarca Barral Grigera. "Un factor central es que tiene poco tiempo para hacerlo: en junio de 2023 van a definirse las candidaturas", agrega.Eduardo de PedroEn tercer lugar —desde una posición de menor visibilidad— destaca Eduardo Wado de Pedro, actual ministro del Interior y uno de los hombres más cercanos a la vicepresidenta. El joven funcionario, "es el que mejor viene jugando a lo que necesita Cristina: tiende puentes de diálogos con todos los sectores, pero no lo imagino en la fórmula presidencial. No por algo puntual, simplemente porque imagino que Massa sería el candidato a presidente y que estaría acompañado por una mujer", apunta la periodista.Ante un escenario que refleja la heterogeneidad ideológica que caracteriza al Gobierno, Julio Burdman identifica un común denominador entre las alternativas mencionadas: "Todas serían candidaturas de continuidad. Wado de Pedro representaría a un 'peronismo sin Cristina'. En cambio, Massa es una opción renovadora, pero solo tendría sentido si cuenta con el respaldo de la vice. Y, si la reelección de Fernández parecía menos probable con Cristina en el medio, esta noticia dibuja otra realidad", apunta el politólogo.Axel KicillofEn el posible menú del Frente de Todos también aparece Axel Kicillof, exministro de Economía (2013-2015) y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande del país, con 17 millones de habitantes. "Sin dudas, ahora reaparece la figura de Kicillof, que hasta recién era el candidato natural a la reelección en Buenos Aires, pero ahora podría proyectarse a una candidatura presidencial", señala Burdman.Ante la incertidumbre que abre el anuncio de la expresidenta y principal referente de la coalición gobernante, Burdman destaca que el escenario está por demás abierto: "Hasta ahora no estamos contemplando que esto haya sido un meteorito en el oficialismo, y que habilite la aparición de nuevos nombres. Incluso puede darse la desaparición del Frente de Todos como tal, y que nazca un formato diferente alrededor del peronismo".El efecto en la oposiciónDel otro lado del espectro ideológico, amparados bajo el paraguas de la alianza de Juntos por el Cambio (centroderecha), el anuncio alcanza a los dirigentes opositores. "Esto impacta fuerte en la oposición. Ambos espacios venían moviéndose en espejo: Mauricio Macri también jugaba al misterio respecto a su candidatura. Creo que si Cristina no es candidata, él tampoco puede serlo", apunta Barral Grigera.La figura del expresidente Macri (2015-2019) reúne una cantidad de apoyo y repulsión comparable a los niveles que detenta la vicepresidenta. La clave es la "grieta" que divide a los argentinos, por la cual dirigentes de distinta procedencia ideológica se ven aglutinados gracias al rechazo que despiertan los referentes del espacio rival.Por fuera de Macri, dos nombres hasta el momento aparecen con mayores probabilidades de presentarse en la carrera presidencial: Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Patricia Bullrich, exministra de Seguridad durante el Gobierno de Macri y actual presidenta del PRO, el partido fundado por el exmandatario, al cual también pertenece Larreta.Identificada con el sector más intransigente de la oposición —los llamados "halcones"—, la exministra puede verse favorecida con el anuncio de Cristina. "Bullrich celebra la noticia porque esto le allana el camino hacia una candidatura presidencial: si Macri fuera candidato —como se preveía hasta ayer— la postulación de Bullrich no tendría mucho sentido porque proponen lo mismo, pero él tiene experiencia presidencial y es el primus inter pares de su espacio", apunta Barral Grigera.El renunciamiento de la vicepresidenta podría impactar negativamente en el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, dado su perfil más dialoguista dentro de la coalición —las llamadas "palomas"—: "Más complicado veo a Larreta. Si el candidato del Frente de Todos es Massa, Juntos por el Cambio tiene que proponer algo muy distinto, y el perfil de Larreta no está muy alejado del ministro de Economía, Sergio Massa", dice la periodista. El 'outsider' Javier Milei, el principal beneficiadoPara los especialistas, en caso de existir un claro favorecido por el anuncio de la vicepresidenta, este es sin dudas Javier Milei, el excéntrico economista libertario que en los comicios legislativos del 2021 sorprendió a todas las encuestas logrando el 21% de los votos para diputado por nacional por la Ciudad de Buenos Aires.También existe un factor estructural. El viento favorable para la imagen del economista liberal se ve reforzado, en parte, por el marco de confrontación que caracteriza a la vida política argentina."Este escenario de imposibilidad de negociación entre los dos grandes espacios beneficia a Milei. Si la política no puede defender sus herramientas ni a la democracia, se fortalecen los intentos de liderazgo que aborrecen a la política", remarca Barral Grigera. "Por eso creo que su construcción seguirá creciendo: tiene un lugar nada desdeñable, de un apoyo del 20% del electorado, pero todavía no le alcanza para llegar a la presidencia", agrega.En este último punto coincide Burdman: "El gran problema de Milei ahora es cómo lidiar con la oportunidad que se le abre sin tener experiencia de gestión ni un partido tan consolidado como Juntos por el Cambio o Frente de Todos. Su gran drama es cómo hacerse conocido tan rápidamente. Sin embargo, en estas condiciones, todo sigue abonando a su favor", concluye Burdman.

