Messi, la marca argentina más deseada por China

La próxima visita del seleccionado argentino de fútbol a Pekín causa gran expectación entre los aficionados del gigante asiático. En diálogo con Sputnik, el... 02.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-02T03:09+0000

2023-06-02T03:09+0000

2023-06-02T03:09+0000

américa latina

argentina

lionel messi

xi jinping

⚽ deportes

sergio massa

china

bangladés

asociación del futbol argentino (afa)

📈 mercados y finanzas

El próximo 15 de junio la selección argentina de fútbol enfrentará a su similar de Australia en el Estadio de los Trabajadores de Pekín, en un encuentro amistoso que ha generado gran expectación entre los locales, con entradas bordeando los 1.500 dólares.El partido se disputará el mismo día del cumpleaños del mandatario chino, Xi Jinping. Por ello, el arribo de Lionel Messi y compañía al país asiático fue referido en broma como "el regalo de Argentina" por parte de la delegación comandada por el ministro de Economía Sergio Massa en su reciente visita a China, informó el medio El Cronista.El fútbol se ha convertido en una verdadera marca país para Argentina, actual campeón del mundo, y la admiración por la figura de Messi, más allá de sus capacidades deportivas, representa una puerta de entrada a la hora de entablar negocios con socios lejanos y remotos.El delantero sudamericano "es la persona más famosa del mundo, sin ninguna duda. Incluso más que el papa [Francisco], que también es argentino. Tiene una influencia muy grande y es una persona respetada y muy famosa en países que histórica y culturalmente no tuvimos muchos lazos, como los países árabes y asiáticos", afirmó en diálogo con Sputnik el abogado y máster en relaciones internacionales argentino Gonzalo Fiore.El experto consideró que el fútbol es "la cuestión fundamental" en cuanto al soft power o poder blando que el país austral ejerce a nivel mundial.Fiore considera que Messi es un heredero de la importancia que tuvo Diego Armando Maradona a nivel internacional "como elemento exportador de la cultura argentina"."El fútbol en general y hoy Messi en particular son un elemento a favor de Argentina", expresó. "Por supuesto, no se está utilizando como tal por parte del Estado, al menos no en la máxima capacidad, como podría o debería hacerse".El ejemplo bangladesíEl tercer título mundial de fútbol conquistado en Catar en 2022 reforzó el concepto de poder blando ejercido por Argentina en la materia.Un ejemplo fue el caso de Bangladés, el pequeño país asiático que se fanatizó con el cometido de la selección argentina en la última justa mundial, que significó la reapertura de relaciones diplomáticas entre ambos países, cerradas desde 1976."Que la Argentina haya salido campeón del mundo, la imagen de Messi con la copa, fue un paso más en esto. La foto de Messi con la copa fue la foto más likeada de la historia de Instagram,* eso te habla de la importancia a nivel internacional del soft power, a través de Messi y el fútbol", consignó el abogado argentino.En el caso de Bangladés "va en esta línea", reconoció Fiore. "A partir del Mundial y todo lo que se desata en redes sociales, todo el furor de los hinchas bangladesíes, es un elemento más que sirve para la apertura de la embajada y retomar relaciones diplomáticas", entre ambas naciones."Argentina tiene los commodities que Bangladés puede comprar y en materia de comercio exterior, es un mercado en el que Argentina tiene mucho potencial para ganar. No es solo una cuestión meramente cultural, sino que hay un componente económico. Pero claramente la cuestión del fútbol fue y es un catalizador importantísimo", expresó.Messi, la carta para concretar negociaciones con ChinaArgentina mantiene una relación diplomática muy fluida con China. Es parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta desde 2022. El país asiático es el segundo socio comercial más importante para el sudamericano, con potencialidad de ser el primero."Argentina hoy no puede pensar en su desarrollo a largo plazo sin una relación fluida con China. Entonces, no sé hasta qué punto es necesario el fútbol, pero claramente no resta y puede llegar a sumar algún puntito más, por qué no", expresó Fiore.La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) "debe ser un socio para Argentina en materia de política exterior, hace falta un trabajo más político en conjunto entre ambos organismos. Mayor interrelación y mayor actuación conjunta en política, porque justamente el fútbol hoy como elemento de soft power es insoslayable, más para un país como Argentina y más en un contexto de Argentina campeón del mundo, con tantas estrellas jóvenes", apuntó.El experto en relaciones internacionales cita como algo "claramente simbólico" que la visita del seleccionado albiceleste a Pekín se facilite justo para el cumpleaños del mandatario chino."Sinceramente, no sé si Xi Jinping va a estar en el estadio, pero no me extrañaría que esté, que haya una foto de Xi Jinping con Messi y los jugadores", externó. Respecto a la posibilidad de un encuentro entre el dirigente chino y el astro del fútbol mundial, "no sé si puede llegar a sumar", reflexiona Fiore. No obstante, "si puede ser una herramienta más para concretar más negociaciones diplomáticas y comerciales", concluyó.* La actividad de Meta (Facebook/Instagram) está prohibida en Rusia por extremista.

