https://sputniknews.lat/20230610/el-oficialismo-y-la-oposicion-muestran-sus-fisuras-de-cara-a-las-elecciones-en-argentina-1140412247.html

El oficialismo y la oposición muestran sus fisuras de cara a las elecciones en Argentina

El oficialismo y la oposición muestran sus fisuras de cara a las elecciones en Argentina

A pocos días de concretarse las alianzas electorales, las principales fuerzas políticas del país sufren disputas internas. La incertidumbre, opinan los... 10.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-10T03:16+0000

2023-06-10T03:16+0000

2023-06-10T03:16+0000

américa latina

argentina

gobierno de argentina

javier milei

sergio massa

alberto fernández

política

cristina fernández de kirchner

peronismo

horacio rodríguez larreta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/108834/50/1088345005_0:176:2730:1712_1920x0_80_0_0_30ef6d3a791e1cf52515e3c30a82d14f.jpg

El 14 de junio los argentinos conocerán las alianzas entre los partidos políticos que competirán por las elecciones presidenciales, mientras que las candidaturas se oficializarán 10 días después. Lo que suceda hasta ese momento es, por ahora, un misterio.Las tres principales fuerzas en pugna son el gobernante Frente de Todos —que afronta una de las crisis económicas más profundas de los últimos 20 años— la oposición de Juntos por el Cambio —inmersa en una guerra a cielo abierto que amenaza con una potencial ruptura— y La Libertad Avanza, referenciada en el libertario Javier Milei.El mapa, coinciden los encuestadores, es de un electorado dividido en tercios virtualmente equivalentes.El Frente de Todos (contra todos)Mientras que el oficialismo debe lidiar con las dificultades externas, sus complicaciones internas no quedan atrás. En la alianza conviven dirigentes enfrentados públicamente, como lo exhibió la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, en sus redes sociales al regresar de la gira por China en búsqueda de financiamiento."Da pena llegar y ver que propios y extraños, que generaron la crisis que hace necesaria la estabilización, están acá jugando a los soldaditos mientras tendrían que estar cumpliendo sus obligaciones. Dos caras de una misma moneda", tuiteó Moreau.Esquemáticamente, si bien el oficialismo está conformado por diversas agrupaciones, los bandos se organizan en torno a tres liderazgos: el del presidente Alberto Fernández, quien renunció a su candidatura para la reelección; el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ratificó que tampoco competirá en los comicios; y el del ministro de Economía Sergio Massa, quien no aportó definiciones sobre su futuro político.Si bien la relación entre el mandatario y su vice está rota desde hace tiempo, el eje de la discusión actual es meramente estratégica: ¿conviene presentar un candidato de "unidad" o es mejor que los aspirantes compitan entre sí de cara a la sociedad acudiendo a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO)?"En el Gobierno hay un grupo que entiende que las internas lo debilitaría y hay otros que entienden que, en cambio, ampliaría el caudal de votos a reunir. Hoy hay altísimas dosis de incertidumbre que se reflejan sobre las dos principales coaliciones, pero sobre todo en el oficialismo", afirma a Sputnik el analista político y consultor Gustavo Córdoba.El grupo que busca democratizar el espacio para que el elegido emerja de una contienda al interior del Gobierno está encabezado por el propio presidente Fernández, que apuntala las candidaturas de su embajador en Brasil, Daniel Scioli, y de su jefe de gabinete, Agustín Rossi.En cambio, quienes impulsan la lista de unidad son los laderos del ministro Massa —quien aún no anunció si competirá o no— y algunos sectores cercanos a Cristina Fernández.El riesgo que advierte este bando es concreto: de haber una multiplicidad de nombres oficialistas en las elecciones primarias, los resultados reflejarían el escaso caudal de votos cosechado por cada uno de ellos por separado. Quedarían, así, por detrás de los porcentajes obtenidos por la oposición, lo cual desataría una fuerte incertidumbre en los mercados en torno a la sostenibilidad de la situación económica ante un horizonte de cambio de gobierno.El miedo de los gobernadores y la fuerza del 'dedo'Los gobernadores provinciales que integran el Frente de Todos reclaman un mayor poder de decisión al interior del Gobierno. Tras una intensa jornada de debates, los mandatarios oficialistas reunidos en la llamada Liga de Gobernadores consensuaron la firma de un documento que aboga por la confección de una lista de unidad, en sintonía con los intereses del titular de Economía.El gesto no es menor. "El rol de los gobernadores es muy relevante: cualquier armado a nivel nacional requiere de la comunicación con ellos para desplegar el aparato territorial. Hoy en este sector parece haber una coordinación para apoyar la unidad", destaca Nejamkis .Los dirigentes tienen argumentos sólidos para defender su voz: en cada uno de los distritos que fueron a las urnas los oficialismos salieron triunfantes por amplio margen. De todos modos, el hecho de que estos eligieran separar la fecha de los comicios locales de los presidenciales relativiza el peso del sector.Si los líderes distritales constituyen una fuerza de peso, el lugar que detenta la vicepresidenta es de aún mayor relevancia. Tras ocho años como jefa de Estado (2007-2015), Cristina aún mantiene un poder definitivo en la confección de listas de cara a los comicios.Sin embargo, su renunciamiento a candidatearse a cualquier cargo ejecutivo o legislativo en las elecciones parece confluir hacia una paulatina disminución de su relevancia en el futuro del peronismo.Juntos por el Cambio (pero cada vez menos)Ante el descalabro que atraviesa el oficialismo, sería lógico asumir que la oposición saborea la irremediable la victoria electoral. Sin embargo, su rol antagónico hoy está en disputa con un factor imprevisto: el encarnado por el economista libertario Javier Milei, quien sorprendió a todos al cosechar el 21% de los votos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en las elecciones legislativas del 2021."Juntos por el Cambio ve un problema en Milei, porque es la oposición a ellos, que se consideraban oposición. Hoy el libertario disputa su electorado", advierte Nejamkis. El analista remarca que la irrupción del economista no es el único problema a sortear por parte de la coalición: "Las diferencias internas parecen expresar dos proyectos políticos totalmente diferentes", agrega.La persistencia de posiciones tan enfrentadas entre sí como las que sostienen Patricia Bullrich —ministra de Seguridad de Mauricio Macri (2015-2019), identificada con un discurso confrontativo con el gobierno y representante de los "halcones"—, y Horacio Rodriguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de una posición moderada que lo incluye dentro de las "palomas", lleva a ver al mantenimiento de la unidad casi como una utopía.De acuerdo con el director de Opina Argentina, "los dos candidatos exhiben proyectos políticos, emociones, sensaciones y electorados cada vez más disímiles, aumentando la probabilidad de que esos votos puedan fugarse hacia Milei, más que permanecer en la alianza".De arribaPese a los magros resultados obtenidos en las elecciones provinciales, la fuerza política de Javier Milei se favorece directamente por el recrudecimiento de las disputas internas al interior de la coalición oficialista y la opositora.Córdoba sostiene que la plataforma del economista "es el gran beneficiado de esta incertidumbre. Todos parecieran trabajar para él, fundamentalmente Juntos por el Cambio: frente a la fragmentación opositora, la fuga de votos de esa fuerza va hacia Milei".

https://sputniknews.lat/20230606/daniel-scioli-el-expiloto-de-lanchas-que-quiere-revancha-en-argentina-1140241272.html

https://sputniknews.lat/20230606/analista-politico-argentino-dijo-que-el-peronismo-se-vacio-de-contenido-1140283265.html

https://sputniknews.lat/20230519/quien-es-victoria-villarruel-la-companera-de-formula-del-libertario-argentino-javier-milei-1139631697.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

argentina, gobierno de argentina, javier milei, sergio massa, alberto fernández, política, cristina fernández de kirchner, peronismo, horacio rodríguez larreta, patricia bullrich, candidatos, candidatura, elecciones generales en argentina (2023), 💬 opinión y análisis