Tensión en el Frente de Todos: "El presidente no cumple con su función política"

El Frente de Todos se muestra debilitado y el sector del ministro de Economía Sergio Massa no descarta una fractura. En otro orden, se desató otro tiroteo en una institución educativa en EEUU y conversamos sobre la violencia armada.

Al regreso del viaje a China que realizó el ministro de Economía Sergio Massa a comienzos de este mes, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que además era integrante de la comitiva, criticó vía Twitter a miembros de la coalición del Frente de Todos: "da pena llegar y ver que propios y extraños, que generaron la crisis que hace necesaria la estabilización, están acá jugando a los soldaditos mientras tendrían que estar cumpliendo sus obligaciones".Sus declaraciones expusieron el fastidio del Frente Renovador, encabezado por el titular de la cartera económica nacional y los integrantes no descartan una potencial salida de la coalición oficialista, el Frente de Todos.Mónica Litza, diputada nacional del Frente Renovador, dentro del Frente de Todos, dijo a Cara o Ceca que "es prematuro decir que si hay un resultado negativo nos vamos, en caso de que Massa no sea candidato único, porque estamos en un proceso de negociación y esperamos lograr una síntesis"."A la coalición electoral exitosa en el 2019 no pudimos convertirla en una coalición de gobierno. Es la asignatura pendiente que tenemos y por eso tenemos que anteponer la construcción de un programa de gobierno a una alianza electoral"."La estabilidad y el sostenimiento de la Argentina tienen que ver con el trabajo de Sergio Massa. Nos gustaría que sea presidente porque está muy preparado y está llevando adelante acciones políticas que lo ponen con una solidez para el cargo", agregó.La entrevistada agregó que el mandatario "eligió tener un lugar rol más pasivo en la conducción y más activo en impulsar candidaturas en un momento de fragilidad. Está actuando como un operador político. Me parece que se equivoca".Se refirió también a los dichos de Cecilia Moreau en contra del embajador en Brasil, Daniel Scioli, quien comenzó a hacer campaña para presidente. "Él tiene un rol que cumplir como embajador antes que estar paseándose como candidato. Creo que lo que Cecilia dice es que hay una falta de responsabilidad de quienes la tienen".Por otro lado, en Cara o Ceca, conversamos con el sociólogo argentino de la Universidad de Texas en Estados Unidos, Javier Auyero, sobre la violencia armada y la marginalidad en ese país.“Es el 17% de la población que está por debajo de la línea de pobreza medida por ingresos y ese no es el único problema: los índices de la desigualdad, la tasa de homicidios también lo son. Y todos estos temas están presentes en el país más rico del planeta"."En el estado de Texas puedo ir y comprar las armas que quiera y no hay ningún sistema de alarmas porque todo intento de regulación es vista como un atentado a la segunda enmienda. Cuando hubo una masacre en un club en Miami, el tirador había gastado miles de dólares en armas y no levantó ninguna red flag",afirmó el sociólogo.

