Gobernador argentino: "la lista de unidad del oficialismo es una necesidad del país"

Gobernador argentino: "la lista de unidad del oficialismo es una necesidad del país"

Los gobernadores del peronismo levantaron el perfil y se juntaron para tomar partido por el futuro de la coalición del Frente de Todos, a tan solo dos semanas de la fecha límite para definir los candidatos para las elecciones.

Los gobernadores peronistas del país se reunieron para alinearse e hicieron un pedido de unidad. Esperan incidir en la decisión final y que se establezca una mesa con los principales referentes del Frente de Todos para ponerse de acuerdo.Lo confirmó en exclusiva a Cara o Ceca el gobernador de la provincia de La Rioja (norte), Ricardo Quintela. "Creemos que nuestro pedido de unidad va a prosperar porque es una necesidad del país. No podemos distraernos en peleas y por eso pedimos razonabilidad y una mesa para sintetizar en una propuesta única".Ante la posibilidad de una fuga de sufragios por el descontento de cierta parte de la militancia, afirmó que "esta es la estrategia posible, pero no sé si será la mejor. Tampoco nadie garantiza que la pelea en las internas sea descarnada y genere resentimiento".Quintela explicó la decisión de su provincia de declarar el litio "recurso natural estratégico". "Todas las licencias que se otorgan a empresas, que muchas veces se transforman en inmobiliarias mineras, vuelven a la provincia y es ella quien decide con quién se asocia. Queremos que la explotación se haga en nuestra provincia y que los recursos queden en nuestro país".El gobernador mostró optimismo en una victoria del Frente de Todos. "No es la Capital Federal la república argentina -bastión de la oposición-. De las nueve elecciones provinciales que se hicieron, seis las ganaron peronistas. La suma de estas realidades indica que puede ganar el peronismo".Crisis de migrantes en la frontera entre Chile y PerúLa ciudad de Tacna en el sur de Perú ha recibido cientos de migrantes que quedaron varados entre Chile y Perú debido a las políticas restrictivas de los gobiernos de ambos países y la crisis continúa.En Cara o Ceca, Gabriela Ramos, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), explicó la problemática."Chile endureció su política migratoria y, entre esas medidas, está la militarización de la frontera norte y leyes que pretenden criminalizar la migración. Muchos se ven forzados a irse y esto generó un movimiento de personas que quieren retornar a Venezuela y otros que quieren asentarse en Perú". "No se permite el ingreso a Perú a venezolanos que no tengan visa humanitaria u otro tipo de permiso. Este gran flujo de personas generó una reacción similar en Chile y comenzó a resguardar la llegada de los migrantes. Por eso vemos imágenes de personas varadas entre ambas fronteras", agregó.

