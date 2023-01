https://sputniknews.lat/20230121/el-enorme-potencial-del-litio-en-argentina-la-clave-es-no-ser-un-mero-exportador-del-recurso-1134885673.html

El enorme potencial del litio en Argentina: "La clave es no ser un mero exportador del recurso"

El enorme potencial del litio en Argentina: "La clave es no ser un mero exportador del recurso"

El debate sobre las condiciones de explotación del "oro blanco" exhibe las colosales expectativas puestas en el mineral que será, a todas luces, un... 21.01.2023, Sputnik Mundo

La privilegiada posición de Argentina en materia de recursos naturales abre infinitas disputas en torno a los medios más convenientes para optimizar su explotación. El caso del litio es paradigmático: la declaración del mineral como recurso estratégico en la provincia de La Rioja (noroeste) disparó múltiples debates entre actores estatales y las cámaras empresariales.La ley 10.608, dictada por el Congreso provincial, que suspende por 120 días los permisos de exploración y las concesiones, llevó a entidades como la Unión Industrial Argentina o la Cámara Argentina de Empresarios Mineros a comunicar que la medida "atenta contra el desafío que el país tiene en materia de desarrollo".La definición de una estrategia por parte del Estado resulta crucial por la oportunidad insoslayable que el recurso representa para el país: junto con Bolivia y Chile, Argentina forma parte del denominado Triángulo del Litio, el conjunto de salares que concentra más del 85% del disponible a nivel global. Particularmente, la nación sudamericana es la segunda con mayores reservas del mundo, con un 22% del total, y la cuarta productora del planeta, con un 6%.La cuestión de fondo"La declaración del litio como estratégico no es novedosa: va en línea con las medidas adoptadas por otras provincias, como Jujuy, y por países vecinos como Bolivia", dice a Sputnik Víctor Delbuono, exdirector de Economía Minera en la Secretaría de Minería Nacional e investigador del Centro de Estudios Fundar.Para los especialistas, el objetivo explícito de la medida es potenciar la capacidad de incidencia del Estado en el aprovechamiento del recurso.Según el exfuncionario, la decisión apoyada por el Gobierno de La Rioja es un claro indicador del perfil productivo con el que la provincia, que concentra cerca del 10% del total de las reservas de litio del país, quiere ingresar al mercado: "Esto ya es una realidad en otras zonas como Salta, Jujuy y Catamarca. Como La Rioja recién está entrando ahora, esta declaración es el punto de partida para determinar las condiciones de explotación".Para Delbuono, el contexto urge que se defina una estrategia para aprovechar los recursos: "El auge de la electromovilidad y de las denominadas 'energías limpias', tras el crecimiento explosivo de los últimos tres años, lleva a avanzar en línea con decisiones como estas", advierte el investigador.De la utopía a la realidadLas esperanzas que despierta la alta demanda internacional por los recursos argentinos redoblan su intensidad en un contexto de acuciante crisis económica por falta de dólares en las reservas. En este marco se inscribe el viento de cola favorable a las necesidades locales: en los últimos dos años, el precio del mineral se multiplicó por encima de ocho veces, al pasar de 8.000 a los 70.000 dólares por tonelada."El potencial del litio es enorme: sin dudas puede ser una herramienta clave para nuestra economía. Hacia 2027 podrán exportarse 5.000 millones de dólares adicionales, apenas tomando un precio conservador. Si bien la primera etapa demanda muchísima inversión, pero ya queda disponible para explotar el recurso libremente", apunta Delbuono."El 35% del impuesto a las ganancias aplicado a la industria es una fuente muy importante para el Estado nacional", agrega.Sin embargo, la lectura sobre el modo más conveniente de explotar el recurso no es unánime. "La potencialidad del litio depende del tipo del proyecto con el que se lo enfoque. Desde un punto de vista estrictamente economicista, la potencialidad de renta es enorme. Pero esta no es la única forma de verlo", remarca a Sputnik Bruno Fornillo, investigador de la geopolítica del litio y Grupo de Estudio en Geopolítica y Bienes Comunes.Tal como señaló ante Sputnik Roberto Salvarezza, presidente de la firma estatal YPF Litio, el objetivo del desarrollo del recurso no es solo la obtención del mineral en sí, sino su industrialización. En este sentido, la producción apunta a dotar de baterías de ion de litio a la oferta de vehículos eléctricos en el país, así como facilitar el almacenamiento de la energía creada de fuentes renovables como parques eólicos.Sin prisa y sin pausaAún motorizado por inversiones locales o extranjeras —como en el caso del creciente financiamiento proveniente de China— el proyecto enfrenta una serie de desafíos a sortear. El principal es el temporal: la "ventana de oportunidad" que suponen los altos precios internacionales de la presente coyuntura.Carbajales coincide con el analista. Según el exsubsecretario "existe una ventana de oportunidad, pero no como la de hidrocarburos: no es que nos corre el tiempo porque luego dejará de usarse, sino que el alza circunstancial en los precios debe ser aprovechada hoy".No obstante, los especialistas remarcan la relevancia de la cautela a la hora de la planificación largoplacista: "Desde el momento que se identifica que la salmuera tiene litio, se estima que se demoran 10 años en explotar definitivamente el recurso para tenerlo totalmente disponible", remarca Delbuono.El desafío ambientalLa contracara de las potenciales ganancias consiste en el impacto en la naturaleza. Así lo atestiguan las decenas de comunidades que salieron a protestar contra la explotación del litio en sus territorios.Delbuono relativiza el dilema: "La explotación del litio y el ambientalismo son compatibles, siempre y cuando el Estado asuma responsablemente el rol de fiscalizador. Creo que se está haciendo lo que hace falta, por más que siempre sea necesario reforzará los modelos de trabajo vigentes. Si bien hay vacíos ambientales, si el Estado logra movilizar los recursos necesarios, estos pueden atenderse adecuadamente", destaca el investigador.Según Carbajales, "hay un gran desafío con relación al ambientalismo. El negocio del litio tiende a usar grandes cantidades de agua. Y por eso la estrategia de explotación del mineral debe estar sustentada por una estrategia estatal centrada en el contacto con las comunidades".Para Fornilllo, la cuestión ambiental no es escindible de la social: "Una adecuada integración supondría enfocarse en una transición socioecológica general, que preste atención a la transición energética con el eje puesto en la industria de tecnología local que potencie la movilidad social para la población".Siguiendo esta lógica, el cambio de paradigma sería radical: "Esto supondría una profundización del control local del recurso para hacerlo sostenible. El proyecto podría tener una visión que apuntara a hacer del país una economía viable económica, ambiental y socialmente a partir del litio", afirma el especialista.

