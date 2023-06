https://sputniknews.lat/20230605/explota-la-interna-opositora-argentina-la-decision-de-incorporar-nuevas-fuerzas-es-inoportuna-1140242401.html

Explota la interna opositora argentina: "la decisión de incorporar nuevas fuerzas es inoportuna"

Explota la interna opositora argentina: "la decisión de incorporar nuevas fuerzas es inoportuna"

La coalición de Juntos por el Cambio se saca chispas al punto de resquebrajar la unidad: el intento de incorporar nuevos actores al espacio reflotó las tensiones entre el sector bullrichista y el larretista.

Estalló la interna de la coalición opositora Juntos por el Cambio por las posiciones cruzadas entre los que desean ampliarla -incorporando a más dirigentes de otros espacios- y los que se oponen.El meollo del conflicto es la adhesión del Gobernador peronista de Córdoba, Juan Schiaretti, vista con buenos ojos por el ala del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, en contraposición a quienes siguen a Patricia Bullrich.Entrevistamos en Cara o Ceca a Javier Iguacel, intendente de la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento y ex ministro de Energía durante el gobierno de Juntos por el Cambio, quien trabaja codo a codo con Bullrich. Iguacel afirmó, además, que los debates públicos de Juntos por el Cambio fortalecen el espacio. "El debate de las ideas de ninguna manera nos debilita porque la gente sabe lo que va a votar. Queremos a los delincuentes presos, que no haya cortes de calle y una economía con menos impuestos".Por último, se refirió también a las diferencias de su partido con Javier Milei, el economista libertario fundador de La Libertad Avanza. "Hay propuestas que tienen cosas parecidas, pero hay diferencias. Nosotros entendemos que la libre portación de armas es peligrosa y tenemos que, al contrario, sacarles el arma a los delincuentes. Tampoco queremos cerrar el Banco Central y vamos a continuar con el bimonetarismo".Un escándalo hace temblar el Gobierno de Gustavo PetroGustavo Petro sufrió otro golpe al darse a conocer el escándalo político que protagonizaron Laura Sarabia, Jefa de Gabinete de la Presidencia y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti por la presunta intervención ilegal del teléfono de la niñera de Sarabia y la filtración de audios en los que el funcionario insulta..Conversamos en Cara o Ceca con Camilo González Posso, ex ministro de Salud de Colombia (1990–1992 y director de Indepaz."Hay un desconcierto desde las propias filas del Pacto Histórico. Es un momento crítico del Gobierno. Hay una moción de investigación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara y, si logran hacer mayoría, podrían suspender a Petro", agregó.Además, dijo que "hubo un espionaje a la Presidencia de la República". "Estaban buscando argumentos como los efectivamente encontraron en las escandalosas declaraciones de Benedetti, pidiendo un puesto y haciendo denuncias".González opinó sobre la decisión de Petro de no darle el cargo de Canciller a Benedetti. "El presidente consideró que no era conveniente involucrarlo en el Gabinete por las causas judiciales que trae. Basta con la grabación suya insultando a una joven de 29 años para saber que hay un personaje que le está haciendo un favor a la derecha".

