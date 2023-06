https://sputniknews.lat/20230603/el-escandalo-por-ambiciones-de-poder-que-tiene-en-problemas-al-presidente-gustavo-petro-1140175899.html

El escándalo por ambiciones de poder que tiene en problemas al presidente Gustavo Petro

Esta fue la semana más dura del mandatario desde que llegó a la Casa de Nariño. Y todo a causa del choque entre dos de sus colaboradores más cercanos. Sputnik... 03.06.2023, Sputnik Mundo

Gustavo Petro tuvo, quizá, una de las peores semanas desde que asumió la presidencia. Y todo por una situación ajena a él y que hizo recordar la época en la que entidades del Estado realizaban interceptaciones ilegales a personajes de la oposición de entonces, jueces y magistrados, todo lo que el primer mandatario de izquierda en Colombia denunció en su época de senador y que él mismo sufrió.Este 2 de junio, luego de hablar con su jefa de gabinete, Laura Sarabia, y con Armando Benedetti, embajador en Venezuela, Petro tomó la determinación de alejarlos a ambos del Gobierno para aclarar una situación que cada vez se enreda más. Y que comenzó con la niñera de Sarabia contándole a la revista Semana cómo fue sometida a la prueba de polígrafo tras ser acusada de robar un maletín con dinero.Aunque la cifra no se sabe a ciencia cierta —entre 7.000 y 30.000 dólares—, Marelbys Meza, quien cuidaba al hijo de Sarabia, vivió una situación incómoda en enero de este año, proceso que salió a la luz hasta ahora y del cual se empezó a cuestionar su legalidad.Hasta acá, un problema para Sarabia y ya. Pero días después se conoció que, supuestamente, detrás de la entrevista de la niñera estuvo Benedetti, mentor de Sarabia durante su paso por el Congreso —la ahora exjefa de gabinete hacía parte de su equipo de trabajo— y a quien se le atribuye haber filtrado lo sucedido en el sótano de un edificio contiguo a la Casa de Nariño, sede del ejecutivo colombiano, ubicada en el centro de Bogotá.Sputnik consultó fuentes cercanas a Sarabia y Benedetti y supo que durante una semana ambos filtraron información con diferentes periodistas para desprestigiar al otro.¿La razón? Según el periodista Daniel Coronell se trató de un pulso de poder entre dos personas que durante la campaña electoral fueron el núcleo central de Petro y sus asesore, además de lucir imprescindibles en el camino a la presidencia.Coronell reveló que Benedetti le habría pedido a Petro ser coordinador de ministros, a lo que el jefe de Estado aceptó. Sin embargo, ahí vino el cruce entre el exembajador y Sarabia, pues esa función la estaba cumpliendo la joven de 29 años, quien se convirtió en el filtro obligatorio para hablar con el mandatario, la persona de confianza de Petro por encima de cualquiera.Además, con la creación del nuevo cargo, Benedetti tendría que rendirle cuentas a Sarabia, algo que habría molestado al político de trayectoria y causado la ruptura de las relaciones entre ambos.La cosa empeoró cuando el titular de la Fiscalía General de la Nación, Francisco Barbosa, dio a conocer que desde la Policía habían ordenado interceptar la línea telefónica de la niñera sin una autorización legal y mucho antes de que Sarabia denunciara ante la dependencia acusatoria el robo del dinero.Según registros, los seguimientos a las llamadas empezaron el 26 de enero de este año, mientras que la acusación formal por quien fuera la jefa de gabinete fue realizada tres días después.Además, la revista Cambio reveló que hicieron pasar a la niñera como la cocinera de un miembro del Clan del Golfo —el grupo al margen de la ley más grande de Colombia— para justificar las interceptaciones.Bajo esta situación, Petro no tuvo más remedio que retirarlos a ambos de sus cargos, en un escándalo que parece tener solo una justificación: ambición política. Lo hizo en una ceremonia de ascenso de nuevos generales del Ejército.Voces de respaldo de la bancada del CongresoGustavo Petro se ha caracterizado por trinar, por día, entre ocho y 10 veces, sin importar si se encuentra atendiendo una agenda en Europa o Brasil, incluso en Egipto. Por eso que no haya usado su cuenta de Twitter el pasado 1 de junio generó suspicacia. La calma previa a la tormenta.Ya el 2 de junio, en una larga intervención, el presidente colombiano contó su decisión y, de paso, mandó un mensaje a Francisco Barbosa que, por su actuar, parece más un político de oposición que un funcionario de la rama judicial —según la constitución colombiana, el fiscal general no puede incurrir en participación política—. Tras las palabras del mandatario, las voces de respaldo aparecieron desde el Congreso, sobre todo en la bancada del Pacto Histórico, la fuerza del Gobierno."El presidente le da la cara al país y responde con contundencia ante las dudas y cuestionamientos en torno a dos de sus funcionarios. Me siento complacida de su decisión de apartarlos de sus cargos mientras que las autoridades competentes hacen lo que tienen que hacer. Es una muestra de transparencia que da tranquilidad", declaró a Sputnik la representante María Fernanda Carrascal, quien en el parlamento es ponente de la reforma laboral, una de las reformas sociales que quiere llevar a cabo la actual gestión.Un panorama más neutroSi bien los congresistas del Pacto Histórico salieron en un respaldo masivo a Petro, para analistas políticos la situación no es tan favorable al mandatario. Es el caso del experto Héctor Riveros, para quien lo dicho por el mandatario fue contradictorio."Durante el discurso exonera anticipadamente a Sarabia de toda culpabilidad y él no es juez y todavía no tiene certeza de eso. Y pasa lo mismo con el fiscal: la culpa sin tener pruebas contundentes. Ambos están transados en una pelea política muy fuerte y no se sabe cuál se equivocó más con sus palabras", añade.Por último, Riveros le recuerda a la opinión pública que el presidente de la república "es un funcionario de carácter político, mientras que el fiscal es de carácter judicial, por lo que tiene que guardar imparcialidad. Y no lo está haciendo".

