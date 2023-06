https://sputniknews.lat/20230606/analista-politico-argentino-dijo-que-el-peronismo-se-vacio-de-contenido-1140283265.html

Analista político argentino dijo que el peronismo "se vació de contenido"

Analista político argentino dijo que el peronismo "se vació de contenido"

Para el 24 de junio, los argentinos conocerán a los candidatos que competirán por la presidencia, pero aún hay incógnitas en el peronismo, que no logra ponerse... 06.06.2023

A pocos días de definirse los candidatos para las elecciones nacionales, el peronista Frente de Todos no ha decidido quién -o quiénes- lo representará. Con Cristina Fernández de Kirchner fuera de la pelea, no hay un candidato que complazca a todos los integrantes del espacio y los distintos sectores del Frente de Todos no cesan de expresar sus entredichos internos."El peronismo es un recuerdo que da votos", dijo a Cara o Ceca hablamos el analista político Julio Bárbaro, con uns amplia trayectoria en el peronismo.“La política argentina está en crisis. Yo me crié en un país donde no había un subsidiado. El peronismo es un nombre que ya está vacío como el radicalismo. Hemos vaciado a la política de contenido y lo que queda son los operadores”.Bárbaro rechazó el crecimiento del referente libertario Javier Milei. “Es el resultado de un grupo de empresarios oscuros que quieren terminar de destruir lo que queda de patria para llevarle los pedazos a la casa. Esto es la antipolítica. Los que están detrás suyo no quieren hacer un país, sino llevárselo”.Morena consolida su representatividad en MéxicoEn México se llevaron a cabo elecciones de gubernaturas y Movimiento de Renovación Nacional (MORENA) le arrebató con Delfina Gómez el Estado de México al histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había comandado por 80 años y quedó con 22 de los 33 Estados bajo su mando. Esto fortalece a la fuerza de AMLO de cara a las presidenciales del 2024.Conversamos en Cara o Ceca con el analista político Julián Andrade. "Este resultado es un balance importante en la antesala de las elecciones del año entrante porque el Estado de México tiene 12 millones de personas y es clave para cualquiera que tenga aspiraciones nacionales. Además, es un golpe simbólico de lo que había sido hasta el domingo un viejo bastión del PRI".Sobre el éxito de MORENA, opinó que "Andrés López Obrador tiene mucho carisma y, sin estar en la boleta, está en ella. El presidente ha creado una división entre los conservadores y su propio movimiento, y le está funcionando. También hay una transferencia de recursos que es el más grande la historia".Preocupante aumento de personas viviendo en las calles de Buenos AiresUn relevamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del registró un incremento del 34% de las personas en situación de calle, siendo que hay 3511 y en 2022 eran 2611, lo cual es preocupante por la tendencia en alza y además porque el invierno se está acercando.Lucrecia Capdevila, Gerente del operativo Buenos Aires Presente, que ayuda a los vecinos con riesgo social, dijo a Cara o Ceca que "ocurre lo que la gente ve y esto es un reflejo de la crisis macroeconómica que hay en el país. Pero al intervenir a diario, vemos otras referencias que escapan a lo macro: hay problemas con el consumo y problemas de salud mental que hacen que algunas personas estén en situación de calle, lo que se agravó luego de la pandemia".

