Crisis en Argentina: personas sin techo se refugian en un aeropuerto de Buenos Aires | Videos, fotos

El contraste deja perplejo a quien lo observe. El Aeroparque Internacional Jorge Newbery, ubicado en una de las zonas más caras de Buenos Aires, se convirtió en refugio de decenas de familias en situación de calle que encuentran en el establecimiento un techo seguro. A metros de los miles de pasajeros que diariamente vuelan a destinos nacionales y extranjeros, la crisis económica que vive la Argentina se materializa en los más vulnerables."Trabajo desde hace cinco años acá y esta es la primera vez que veo esta cantidad de gente. Desde hace tres semanas no para de crecer el número", relata a Sputnik una de las empleadas de limpieza de la terminal aérea, Sandra.La cantidad de personas en esta situación de extrema vulnerabilidad oscila entre las 50 y las 100: "La última vez yo conté 70, que mayoritariamente vienen a dormir durante la noche. Aunque varias suelen estar acá todo el día", agrega.Si bien fuentes de Aeropuertos Argentina 2000 —empresa a cargo del control del establecimiento— señalan que este cuadro comenzó a vislumbrarse en el 2018, cuando se desató la crisis ocurrida durante el Gobierno de Mauricio Macri, las mismas voces reconocen que la situación se ve agravada por la acuciante escalada inflacionaria.El último Censo a Personas en Situación de Calle de Buenos Aires indica que son 2.573 los habitantes en situación de calle en la capital nacional. Sin contar a aquellos que reciben asistencia de los Centros de Inclusión Social, hay 968 sin ningún tipo de asistencia que no consiguen techo. A nivel nacional, la pobreza se ubica en el 39,2%, mientras que la indigencia trepó al 6,2% y afecta a 2,3 millones de personas.Ante una inflación que en febrero trepó hasta el 6,6% mensual —y supera el 100% interanual— la canasta básica alimentaria escaló hasta los 98.186 pesos (444 dólares) para una familia tipo que reside en la Ciudad: se trata de un incremento del 11,8%, por encima del nivel general de precios. Paralelamente, el Salario Mínimo Vital y Móvil se ubica en 80.342 pesos (363 dólares)."Desde hace un tiempo ya se veía esta situación. Hay muchas personas que duermen o que directamente viven acá", remarca ante Sputnik el trabajador de seguridad Jorge, quien desde hace 20 años se desempeña en su oficio en el aeropuerto. "Esta es la primera vez que veo algo así: en todo este tiempo nunca me encontré con esta imagen".La conmoción que genera la imagen se profundiza al tratarse en algunos casos de adultos mayores y niños: "Hay abuelos y algún que otro chico. Todas las noches veo a esta gente y creo que la mayoría son siempre los mismos", destaca Sandra.El paulatino crecimiento en la cantidad de personas sin techo que acuden al aeropuerto en condiciones de extrema precariedad obedece, también, al fin del verano y el advenimiento del otoño.Consultadas por Sputnik, fuentes de Aeropuertos Argentina 2000 remarcan que el establecimiento no cuenta con las facultades para hacerse cargo de estas personas: "Es un espacio público. La empresa carece de poder de policía en el ámbito aeroportuario, estando vedada la facultad de desalojar a estas personas".Las autoridades señalan, apuntando soslayadamente al Gobierno nacional: "Podemos recibirlos, pero la responsabilidad de atender a estas personas y sacarlas de esta situación no es nuestra. Apenas estamos obligados a garantizar la igualdad en el trato y la no discriminación".Así como las voces citadas hasta ahora no detectaron una respuesta estatal materializada en asistencia directa a estas personas que viven en una extrema vulnerabilidad, los empleados del aeroparque tampoco presenciaron la llegada de ayuda: "Hasta ahora no vi que recibieran comida de alguna organización", señala Sandra.

