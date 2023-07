https://sputniknews.lat/20230706/como-se-explica-la-inflacion-negativa-de-paraguay-durante-junio-1141286070.html

¿Cómo se explica la inflación negativa de Paraguay durante junio?

El país sudamericano registró una inflación negativa del -0,3% en junio, afianzando una baja sostenida en los últimos 11 meses. En diálogo con Sputnik, el... 06.07.2023, Sputnik Mundo

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio registró un descenso del -0,3% en comparación al mes previo, según el informe de la situación inflacionaria presentado por el Banco Central del Paraguay (BCP).La medición de la entidad financiera registró una proyección negativa del IPC por primera vez en lo que va del 2023. Así la inflación interanual llegó al 4,2%, cercano a la meta oficial del 4% trazada por el propio banco.La inflación negativa de junio se explica a través de las reducciones de precios en alimentos como carnes, frutas, hortalizas y aceites, como también en el precio de combustibles y gas licuado de uso doméstico.El economista y máster en finanzas Sergio Legal Cañisá, especializado en desarrollo económico, explicó a Sputnik cuáles son los factores que han llevado a que la nación guaraní esté experimentando desde comienzos del presente año una desaceleración en sus niveles de inflación.El primero responde a "la aplicación o materialización en el tiempo de la política monetaria restrictiva que ha aplicado el BCP con respecto a las tasas de interés", afirmó.En segundo lugar, "que la oferta de los mercados internacionales, específicamente los mercados de commodities (productos), se están ajustando a la nueva realidad de la economía mundial", complementó el analista.Esta nueva realidad surge tras el "estallido inflacionario" que ocasionó en 2022 el desarrollo del conflicto en Ucrania, "lo cual generó una alteración en los niveles de precios internacionales, específicamente en las materias primas, lo que determinó alzas y eso se tradujo en inflación en los países periféricos", detalló el economista y académico paraguayo.Legal Cañisá considera que la baja sostenida de la inflación lograda por Paraguay en lo que va del 2023 "no es un resultado final en sí mismo, sino el principio de un resultado".En otras palabras, el economista sostiene que "existen presiones inflacionarias, por eso probablemente nosotros no estamos sintiendo en nuestros bolsillos esa baja de -0,3% que vimos en el mes de junio, en la vida real no lo estamos viendo". Sin embargo, "eso no significa que la inflación no se esté desacelerando", subrayó.El rol del comercio informalDistintos análisis vertidos en medios de comunicación locales advierten el impacto que ha tenido en el proceso deflacionario paraguayo el rol de las economías informales e ilícitas asociadas al contrabando de productos como combustible desde los países fronterizos.Legal Cañisá sostiene que la moneda paraguaya, el guaraní, "tiene mayor poder de compra que las monedas vecinas, esto hace que para nosotros sea más barato comprar en Argentina y Brasil, específicamente en los productos alimenticios y los combustibles".De acuerdo al economista, hay un incentivo claro al consumo de productos argentinos y brasileños, "ya que existe, según estimaciones del BCP, un diferencial de precios (...) que va del 30% al 45%" respecto a los productos paraguayos."Este incentivo contribuye a que se desarrollen economías alternativas y en cierta medida los precios no suban y, dependiendo de la política monetaria del país vecino, si se continúa con devaluaciones, los precios a nivel local pueden llegar a bajar", pronosticó.La meta de reducir la inflación al 4%La inflación acumulada de Paraguay "para el 2023 es de 2,2% y estamos a mitad del año con una deflación de 0,3 en junio, lo cual podría indicar que Paraguay para finales del 2023 llegaría o estaría muy cerca de su meta de inflación del 4%", apuntó Legal Cañisá.El economista destacó que en la región, "a excepción de Argentina", se visualiza una desaceleración de los procesos inflacionarios. "Lo cual es una buena señal puesto que estaría indicando que se estaría normalizando el nivel general de precios, con lo cual se recuperaría previsibilidad económica que se perdió" con la pandemia y el conflicto en Ucrania, afirmó.En la actualidad, la inflación presenta "indicadores tempranos que pueden mostrar un comportamiento bastante positivo y una clara mejoría en la previsibilidad para este año y para el año que viene", concluyó Legal Cañisá.

