Comparan a la principal opositora de AMLO con... la Virgen de Guadalupe

La escritora y socialité mexicana Guadalupe Loaeza comparó a Xóchitl Gálvez —la principal opositora del presidente Andrés Manuel López Obrador— con la Virgen... 06.07.2023, Sputnik Mundo

A través de su cuenta de Twitter, Loaeza compartió fotografías de la senadora mexicana para pedir apoyo en la recaudación de las 150.000 firmas ciudadanas que Xóchitl Gálvez necesita reunir como primer requisito para competir por la candidatura presidencial de la alianza Va X México (PRI, PAN y PRD) para la Presidencia de la República. Sin embargo, la publicación de la escritora generó críticas y burlas, ya que comparó a la aspirante presidencial con el símbolo religioso más importante del país latinoamericano por aparecer "cuando más te necesitábamos".La publicación de inmediato se llenó con memes y chistes por la comparación, ya que no es la primera vez que Guadalupe Loaeza hace comentarios similares.En el marco de la elección presidencial de 2018, la autora de Las reinas de Polanco comparó al entonces candidato independiente Armando Ríos Piter con el actual mandatario francés, Emmanuel Macron, como una forma de incentivar el voto a favor del exdiputado federal, a quien bautizó como "el Macron mexicano".No obstante, Ríos Piter no logró el registro dado que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que la mayoría de las firmas de apoyo que recabó eran falsas.Hasta el momento, Xóchitl Gálvez no ha sido definida como la candidata a la oposición, pero el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ella será quien aparezca en la boleta en la elección del 2024 para competir con el candidato de Morena, tampoco definido.Será hasta el 3 de septiembre cuando la alianza Va X México presente a su candidato presidencial, mientras que el partido oficialista, Morena, hará lo propio el 6 de septiembre.

