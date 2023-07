https://sputniknews.lat/20230706/no-estan-haciendo-su-trabajo-amlo-critica-la-falta-de-resultados-de-la-onu-contra-la-desigualdad-1141297210.html

"No están haciendo su trabajo": AMLO critica la falta de resultados de la ONU contra la desigualdad

"No están haciendo su trabajo": AMLO critica la falta de resultados de la ONU contra la desigualdad

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó las acciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a nivel mundial, especialmente para... 06.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-06T15:52+0000

2023-07-06T15:52+0000

2023-07-06T15:52+0000

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

cuba

méxico

eeuu

onu

oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito (unodc)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/05/1141267423_0:82:1600:982_1920x0_80_0_0_ec158a5e06e86cd913cca2ff2361b495.jpg

A la pregunta expresa de Sputnik sobre el Informe Mundial sobre Drogas, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), donde se señala que el número de consumidores en México aumentó 23% en una década, el mandatario aseveró que esto es parte de la estrategia electoral en Estados Unidos, país que celebrará elecciones en 2024.López Obrador reconoció que la ONU cuenta con una gran base de personas expertas en diversos temas, pero que han olvidado los cimientos con los que se fundó el organismo en 1945."[No recuerdan] los principios básicos: el garantizar la libertad de palabra, de creencia, el vivir sin miedos ni temores y el vivir libres de miseria. Eso es lo que planteó Franklin D. Roosevelt y se convirtió en el fundamento para la creación de la ONU, pero no están haciendo su trabajo", reiteró.No es la primera vez que el presidente mexicano subraya las deficiencias de la ONU. Por ejemplo, en febrero pasado, habló sobre el bloqueo que EEUU mantiene contra Cuba."Cada vez que hay asamblea en la ONU se somete a votación de todos los países el tema del bloqueo a Cuba y casi todos o votan en contra o se abstienen. Es decir, la inmensa mayoría de los países del mundo está en contra del bloqueo a Cuba, pero suele suceder que como funciona el veto de un país, pues no se puede hacer nada y así año con año", lamentó entonces el mandatario.En mayo, López Obrador cuestionó que la ONU y sus agencias, así como las agrupaciones no gubernamentales, no han hecho nada para ayudar a la población."¿Dónde están los pronunciamientos de la ONU, del secretario general o de los organismos de derechos humanos [sobre Pedro Castillo]? ¿Han escuchado algo a favor de la libertad de [Julian] Assange? Nada absolutamente porque se pliegan, porque están al servicio de las hegemonías, de los potentados", sentenció.

https://sputniknews.lat/20230627/la-onu-se-beneficia-de-las-misiones-de-paz--y-que-pasa-con-los-paises-intervenidos-1140844570.html

cuba

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, andrés manuel lópez obrador, cuba, méxico, eeuu, onu, oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito (unodc)