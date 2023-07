https://sputniknews.lat/20230706/trabajadores-de-ecuador-advierten-protestas-si-se-intenta-reformar-el-sistema-de-pensiones-1141302665.html

Trabajadores de Ecuador advierten protestas si se intenta reformar el sistema de pensiones

Trabajadores de Ecuador advierten protestas si se intenta reformar el sistema de pensiones

QUITO (Sputnik) — El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) del Ecuador anunció que saldrá a protestar a las calles si se aprueban las propuestas de una... 06.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-06T17:52+0000

2023-07-06T17:52+0000

2023-07-06T17:52+0000

américa latina

ecuador

frente unitario de trabajadores (fut)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/0a/1139299862_0:33:2048:1185_1920x0_80_0_0_2fc8290abf4e6ebfc8de160594567a2a.jpg

Añadió que el llamado a todas las organizaciones de trabajadores, organizaciones sociales y al pueblo ecuatoriano será a tomarse las calles, en caso de que se pretenda imponer esa iniciativa, y además instó al Gobierno a no tomar una decisión arbitraria, "si no, pasará lo mismo que está pasando en Francia". La iniciativa, que no es vinculante, fue presentada por la Comisión Ciudadana de Reforma al Sistema de Pensiones, la cual sugiere el aumento de años de aportes para la jubilación de 30 a 35 años. Además, recomienda ampliar el número de años para determinar la pensión, con lo cual se pasaría de tomar en cuenta los cinco mejores años para su cálculo actual al rango de 5 a 30 años, entre otros cambios. El coordinador de la Comisión Ciudadana de Reforma al Sistema de Pensiones, Augusto de la Torre, afirmó que esto permitiría asegurar que el sistema del IESS perdure por otros 50 años, de lo contrario solo tendría otros cuatro o cinco años más de funcionamiento debido a que presenta problemas. Esta iniciativa fue presentada al Gobierno de Lasso, el cual, sin embargo, deberá concluir su mandato en noviembre de 2023, cuando tome posesión el binomio presidencial electo en los comicios anticipados convocados luego que el jefe de Estado disolviera el Parlamento y llamara a las urnas por grave crisis política y conmoción interna. Otras organizaciones sindicales ya expresaron su disconformidad con la propuesta, como son la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres de Ecuador (CEOSL). Los defensores del IESS señalan que la Comisión Ciudadana en cuestión fue creada en enero de este año por el Gobierno a espaldas de los dueños de la seguridad social: los afiliados, jubilados y pensionistas, en un intento por tomarse el IESS y de excluirlos de la toma de decisiones.

https://sputniknews.lat/20230620/las-mujeres-mas-cerca-que-nunca-del-poder-en-ecuador-1140736741.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, frente unitario de trabajadores (fut)