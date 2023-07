https://sputniknews.lat/20230706/ucrania-bombardea-ciudades-de-donetsk-en-visperas-de-la-cumbre-de-la-otan-1141298510.html

Ucrania bombardea ciudades de Donetsk en vísperas de la cumbre de la OTAN

Ucrania bombardea ciudades de Donetsk en vísperas de la cumbre de la OTAN

Las fuerzas ucranianas intensificaron los ataques contra instalaciones civiles de la república popular de Donetsk de cara a la cumbre de la OTAN, declaró el... 06.07.2023, Sputnik Mundo

Anteriormente se informó que Ucrania pretende recibir una invitación para iniciar el proceso de su adhesión a la Alianza, de lo contrario Volodímir Zelenski no asistiría a la reunión.A principios de mayo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que Ucrania no ingresaría en la Alianza Atlántica antes de que termine el conflicto, pero le gustaría recibir el apoyo de los socios en forma de una invitación al bloque.La OTAN celebrará una cumbre los próximos 11 y 12 de julio. Sin embargo, el propio secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, dijo que la adhesión rápida de Kiev al grupo no se discutirá.

